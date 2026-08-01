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Обладатель Кубка Гагарина Галиев продлил контракт с минским "Динамо" - РИА Новости Спорт, 01.08.2026
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Хоккей
 
11:18 01.08.2026
Обладатель Кубка Гагарина Галиев продлил контракт с минским "Динамо"

Обладатель Кубка Гагарина Станислав Галиев продлил контракт с минским "Динамо"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкХоккеист "Динамо" (Минск) Станислав Галиев
Хоккеист Динамо (Минск) Станислав Галиев - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Хоккеист "Динамо" (Минск) Станислав Галиев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий Станислав Галиев продлил соглашение с минским «Динамо» на два года.
  • В минувшем регулярном чемпионате Галиев провел 54 матча и набрал 33 очка, став четвертым снайпером и шестым бомбардиром «Динамо».
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Обладатель Кубка Гагарина в составе казанского "Ак Барса" нападающий Станислав Галиев продлил соглашение с минским "Динамо", сообщается в Telegram-канале белорусского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Новый контракт с 34-летним форвардом рассчитан на два года.
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В минувшем регулярном чемпионате нападающий провел 54 матча и набрал 33 очка (20 голов + 13 передач) при показателе полезности "+12". По итогам регулярного чемпионата он стал четвертым снайпером и шестым бомбардиром "Динамо". В плей-офф Галиев записал на свой счет 4 очка (2+2) балла в восьми встречах и стал пятым бомбардиром команды.
На протяжении карьеры в КХЛ Галиев также выступал в московском "Динамо", омском "Авангарде" и столичном ЦСКА. Всего за карьеру в КХЛ он провел 583 игры с учетом плей-офф и набрал 302 результативных балла (160+142).
В 2010 году нападающий был выбран под общим 86-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клубом "Вашингтон Кэпиталз". В североамериканской лиге он провел 26 матчей, в которых набрал 4 очка (1+3).
Вместе со сборной России Галиев взял серебро Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
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