"Адмирал" поместил нападающего Сошникова в список отказов

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Владивостокский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Адмирал" в Telegram-канале сообщил, что поместил нападающего Никиту Сошникова в список отказов.

Также на счету россиянина 90 матчей и 16 очков (8+8) в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он представлял "Торонто Мейпл Лифс", "Сент-Луис Блюз" и "Нью-Йорк Айлендерс".