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"Адмирал" поместил нападающего Сошникова в список отказов - РИА Новости Спорт, 01.08.2026
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Хоккей
 
11:01 01.08.2026
"Адмирал" поместил нападающего Сошникова в список отказов

"Адмирал" поместил экс-игрока"Торонто" и "Сент-Луиса" Сошникова в список отказов

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкФорвард сборной России Никита Сошников
Форвард сборной России Никита Сошников - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Форвард сборной России Никита Сошников. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Клуб КХЛ "Адмирал" поместил нападающего Никиту Сошникова в список отказов.
  • Любой клуб КХЛ может забрать игрока в течение 48 часов.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Владивостокский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Адмирал" в Telegram-канале сообщил, что поместил нападающего Никиту Сошникова в список отказов.
Любой клуб КХЛ может забрать игрока в течение 48 часов.
Сошникову 32 года. В минувшем сезоне он провел за "Адмирал" 31 матч и набрал 13 очков (5 голов + 8 передач). На протяжении карьеры в России также выступал за подмосковный "Атлант", уфимский "Салават Юлаев", ЦСКА, омский "Авангард", челябинский "Трактор" и новосибирскую "Сибирь". Всего в его активе 466 матчей в лиге и 252 очка (111+141).
Также на счету россиянина 90 матчей и 16 очков (8+8) в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он представлял "Торонто Мейпл Лифс", "Сент-Луис Блюз" и "Нью-Йорк Айлендерс".
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ХоккейСпортРоссияНикита СошниковАдмиралАтлантСалават ЮлаевКХЛ 2025-2026Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
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