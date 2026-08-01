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В Ивангороде проходит концерт в честь 99-летия Ленинградской области - РИА Новости, 01.08.2026
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Культура
 
17:24 01.08.2026 (обновлено: 17:44 01.08.2026)
В Ивангороде проходит концерт в честь 99-летия Ленинградской области

Сотни зрителей пришли на концерт к 99-летию Ленинградской области в Ивангороде

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ивангороде проходит концерт, посвященный празднованию 99-летия образования Ленинградской области.
  • В программе выступления Алексея Воробьева, Елизаветы Долженковой, Татьяны Куртуковой, Юрия Балтачева, на площади у крепости собрались несколько сотен человек.
ИВАНГОРОД (Ленинградская обл.), 1 авг – РИА Новости. Сотни зрителей собрались послушать концерт, посвященный празднованию 99-летия образования Ленинградской области в Ивангороде, передает корреспондент РИА Новости.
Праздничный концерт проходит у стен Ивангородской крепости. В программе выступления Алексея Воробьева, Елизаветы Долженковой, Татьяны Куртуковой, Юрия Балтачева.
По визуальной оценке, на площади у внутренней стороны крепости собрались несколько сотен человек, среди них семьи с детьми и молодежь.
Ленинградская область была образована 1 августа 1927 года. Торжественные мероприятия, посвященные празднованию 99-й годовщины образования области, проходят в этом году в Ивангороде.
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