В Ивангороде проходит концерт в честь 99-летия Ленинградской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ивангороде проходит концерт, посвященный празднованию 99-летия образования Ленинградской области.
- В программе выступления Алексея Воробьева, Елизаветы Долженковой, Татьяны Куртуковой, Юрия Балтачева, на площади у крепости собрались несколько сотен человек.
ИВАНГОРОД (Ленинградская обл.), 1 авг – РИА Новости. Сотни зрителей собрались послушать концерт, посвященный празднованию 99-летия образования Ленинградской области в Ивангороде, передает корреспондент РИА Новости.
Праздничный концерт проходит у стен Ивангородской крепости. В программе выступления Алексея Воробьева, Елизаветы Долженковой, Татьяны Куртуковой, Юрия Балтачева.
По визуальной оценке, на площади у внутренней стороны крепости собрались несколько сотен человек, среди них семьи с детьми и молодежь.
Ленинградская область была образована 1 августа 1927 года. Торжественные мероприятия, посвященные празднованию 99-й годовщины образования области, проходят в этом году в Ивангороде.