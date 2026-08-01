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Игдисамов: Тороп - первый вратарь в отсутствие Акинфеева, Бориско - второй - РИА Новости Спорт, 01.08.2026
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Футбол
 
19:35 01.08.2026 (обновлено: 19:36 01.08.2026)
Игдисамов: Тороп - первый вратарь в отсутствие Акинфеева, Бориско - второй

Игдисамов заявил, что Бориско предстоит завоевать место в воротах ЦСКА

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВладислав Тороп
Владислав Тороп - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Владислав Тороп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов назвал Владислава Торопа первым вратарем команды в отсутствие Игоря Акинфеева.
  • Максим Бориско, купленный у «Балтики», будет страховать Торопа.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер футбольного клуба ЦСКА Дмитрий Игдисамов назвал Владислава Торопа первым вратарем команды в отсутствие Игоря Акинфеева, купленный у калининградской "Балтики" Максим Бориско будет его страховать.
В стартовом составе ЦСКА на прошедший в субботу матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских "Крыльев Советов" (1:1) вышел Тороп. 28 июля клуб сообщил о приобретении у "Балтики" Бориско, он остался в запасе.
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"Великолепно (отношусь к трансферу Бориско). Мы знали, кого подписывали. Мы не сомневаемся в его уровне. Я не делю голкиперов на категории: кубковый вратарь, голкипер чемпионата. Первый номер - Акинфеев. Второй вратарь - Слава Тороп, но он пока первый, раз Игорь Владимирович травмирован. Бориско страхует его. Все получат свое игровое время", - сказал Игдисамов журналистам на пресс-конференции.
Ранее главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев назвал продажу Бориско выстрелом в голову для калининградской команды.
"Слова Андрея Викторовича на нас никак не влияют, это его мнение. Возможно, в его словах есть доля правды. Макса я знаю с 14-15 лет, когда был в "Рубине", а он был в "Кубани". Когда состоялся переход, у нас был разговор, чтобы не было недосказанности. Ему все было объявлено, он ответил, что готов конкурировать", - отметил Игдисамов.
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ФутболСпортМаксим БорискоВладислав ТоропИгорь АкинфеевКрылья СоветовПФК ЦСКАБалтикаРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)
 
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