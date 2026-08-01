Игдисамов: Тороп - первый вратарь в отсутствие Акинфеева, Бориско - второй

"Великолепно (отношусь к трансферу Бориско). Мы знали, кого подписывали. Мы не сомневаемся в его уровне. Я не делю голкиперов на категории: кубковый вратарь, голкипер чемпионата. Первый номер - Акинфеев. Второй вратарь - Слава Тороп, но он пока первый, раз Игорь Владимирович травмирован. Бориско страхует его. Все получат свое игровое время", - сказал Игдисамов журналистам на пресс-конференции.

"Слова Андрея Викторовича на нас никак не влияют, это его мнение. Возможно, в его словах есть доля правды. Макса я знаю с 14-15 лет, когда был в "Рубине", а он был в "Кубани". Когда состоялся переход, у нас был разговор, чтобы не было недосказанности. Ему все было объявлено, он ответил, что готов конкурировать", - отметил Игдисамов.