Игдисамов: Тороп - первый вратарь в отсутствие Акинфеева, Бориско - второй

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов назвал Владислава Торопа первым вратарем команды в отсутствие Игоря Акинфеева.
- Максим Бориско, купленный у «Балтики», будет страховать Торопа.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер футбольного клуба ЦСКА Дмитрий Игдисамов назвал Владислава Торопа первым вратарем команды в отсутствие Игоря Акинфеева, купленный у калининградской "Балтики" Максим Бориско будет его страховать.
В стартовом составе ЦСКА на прошедший в субботу матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских "Крыльев Советов" (1:1) вышел Тороп. 28 июля клуб сообщил о приобретении у "Балтики" Бориско, он остался в запасе.
"Великолепно (отношусь к трансферу Бориско). Мы знали, кого подписывали. Мы не сомневаемся в его уровне. Я не делю голкиперов на категории: кубковый вратарь, голкипер чемпионата. Первый номер - Акинфеев. Второй вратарь - Слава Тороп, но он пока первый, раз Игорь Владимирович травмирован. Бориско страхует его. Все получат свое игровое время", - сказал Игдисамов журналистам на пресс-конференции.
Ранее главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев назвал продажу Бориско выстрелом в голову для калининградской команды.
"Слова Андрея Викторовича на нас никак не влияют, это его мнение. Возможно, в его словах есть доля правды. Макса я знаю с 14-15 лет, когда был в "Рубине", а он был в "Кубани". Когда состоялся переход, у нас был разговор, чтобы не было недосказанности. Ему все было объявлено, он ответил, что готов конкурировать", - отметил Игдисамов.