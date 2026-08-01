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Россиянки завоевали бронзу чемпионата Европы по академической гребле - РИА Новости Спорт, 01.08.2026
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14:27 01.08.2026
Россиянки завоевали бронзу чемпионата Европы по академической гребле

В Италии россиянки завоевали бронзу чемпионата Европы по академической гребле

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкТренировки спортсменок перед соревнованиями по академической гребле
Тренировки спортсменок перед соревнованиями по академической гребле - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Тренировки спортсменок перед соревнованиями по академической гребле. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянки Екатерина Жевлаченко, Екатерина Глазкова, Марина Рубцова и Валентина Плаксина завоевали бронзовую медаль чемпионата Европы по академической гребле в Варесе (Италия).
  • Российская четверка без рулевого показала результат 6 минут 25,26 секунды.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россиянки завоевали бронзовую медаль чемпионата Европы по академической гребле в Варесе (Италия).
В состязаниях женских четверок без рулевого третье место с результатом 6 минут 25,26 секунды заняли Екатерина Жевлаченко, Екатерина Глазкова, Марина Рубцова и Валентина Плаксина. Победительницами стала четверка из Великобритании (6.23,03), второе место заняли немки (06.24,65).
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