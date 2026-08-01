Юра Борисов и Иван Янковский открыли гонки на выносливость в Подмосковье

Краткий пересказ от РИА ИИ Актеры Юра Борисов и Иван Янковский, сыгравшие главные роли в фильме "Битва моторов", дали старт Российской серии гонок на выносливость (REC) в Подмосковье на реплике ретро-автомобиля "Руссо-Балт С24/55".

Четвертый этап REC 2026, Гран-при Авторадио, прошел на подмосковном автодроме Moscow Raceway, где первые позиции на старте заняли реплики автомобилей начала XX века.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Актеры Юра Борисов и Иван Янковский, сыгравшие главные роли в предстоящем фильме "Битва моторов", на реплике ретро-автомобиля "Руссо-Балт С24/55" дали старт Российской серии гонок на выносливость (REC) в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости.

Четвертый этап Российской серии гонок на выносливость (REC) 2026, Гран-при Авторадио, прошел на подмосковном автодроме Moscow Racewaу. Первые позиции на старте перед началом соревнований заняли реплики автомобилей начала XX века - участник гонки в Монако 1912 года "Руссо-Балт С24/55", за рулем которого были актеры, а также гоночный Blitzen Benz - в нем находился режиссер "Битвы моторов" Илья Маланин и чемпион мира по гонкам на выносливость Роман Русинов.

Оба ретро-автомобиля были созданы по историческим чертежам для съемок картины конструкторским бюро Игоря Ермилина, одного из лучших российских автоконструкторов, создавшего в том числе знаменитую гоночную "Марусю" (Marussia).

Перед началом гонок Борисов, Янковский и Маланин также прокатились на настоящем современном гоночном автомобиле.

Приключенческий блокбастер "Битва моторов" выйдет во всех кинотеатрах страны 8 октября. Производством картины занимались кинокомпания "Централ Партнершип", компания "Кинослово", "Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова" в партнерстве с "Газпром-Медиа Холдингом" при поддержке Фонда кино.