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Юра Борисов и Иван Янковский открыли гонки на выносливость в Подмосковье - РИА Новости Спорт, 01.08.2026
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19:58 01.08.2026
Юра Борисов и Иван Янковский открыли гонки на выносливость в Подмосковье

Юра Борисов и Иван Янковский дали старт Российской серии гонок на выносливость

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Юрий Борисов
Актер Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Юрий Борисов . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Актеры Юра Борисов и Иван Янковский, сыгравшие главные роли в фильме "Битва моторов", дали старт Российской серии гонок на выносливость (REC) в Подмосковье на реплике ретро-автомобиля "Руссо-Балт С24/55".
  • Четвертый этап REC 2026, Гран-при Авторадио, прошел на подмосковном автодроме Moscow Raceway, где первые позиции на старте заняли реплики автомобилей начала XX века.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Актеры Юра Борисов и Иван Янковский, сыгравшие главные роли в предстоящем фильме "Битва моторов", на реплике ретро-автомобиля "Руссо-Балт С24/55" дали старт Российской серии гонок на выносливость (REC) в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости.
Четвертый этап Российской серии гонок на выносливость (REC) 2026, Гран-при Авторадио, прошел на подмосковном автодроме Moscow Racewaу. Первые позиции на старте перед началом соревнований заняли реплики автомобилей начала XX века - участник гонки в Монако 1912 года "Руссо-Балт С24/55", за рулем которого были актеры, а также гоночный Blitzen Benz - в нем находился режиссер "Битвы моторов" Илья Маланин и чемпион мира по гонкам на выносливость Роман Русинов.
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Оба ретро-автомобиля были созданы по историческим чертежам для съемок картины конструкторским бюро Игоря Ермилина, одного из лучших российских автоконструкторов, создавшего в том числе знаменитую гоночную "Марусю" (Marussia).
Перед началом гонок Борисов, Янковский и Маланин также прокатились на настоящем современном гоночном автомобиле.
Приключенческий блокбастер "Битва моторов" выйдет во всех кинотеатрах страны 8 октября. Производством картины занимались кинокомпания "Централ Партнершип", компания "Кинослово", "Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова" в партнерстве с "Газпром-Медиа Холдингом" при поддержке Фонда кино.
Сюжет фильма разворачивается в императорской России начала XX века: в 1908 году автолюбитель Андрей Нагель находит поддержку у инженера Дмитрия Бондарева, они собирают команду единомышленников и приступают к разработке автомобиля "Руссо-Балт". Когда проект оказывается под угрозой, Нагель принимает рискованное решение — доказать жизнеспособность их машины в легендарном Ралли Монако.
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СпортИван ЯнковскийРоссияМосковская область (Подмосковье)Юра Борисов (актер)
 
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