В Бангкоке сборная России по футзалу сыграла вничью с вьетнамцами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная России по футзалу сыграла вничью со сборной Вьетнама на турнире в Бангкоке со счетом 2:2.
- Турнир Continental Futsal Championship продлится до 6 августа, следующая игра сборной России будет против команды Новой Зеландии 3 августа.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Сборная России по футзалу сыграла вничью с национальной командой Вьетнама на турнире в Бангкоке (Таиланд).
Встреча, которая прошла в субботу, завершилась со счетом 2:2. У россиян отличились Андрей Павлов (10-я минута) и Александр Пирогов (27).
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