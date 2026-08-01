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В Бангкоке сборная России по футзалу сыграла вничью с вьетнамцами - РИА Новости Спорт, 01.08.2026
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16:01 01.08.2026 (обновлено: 16:02 01.08.2026)
В Бангкоке сборная России по футзалу сыграла вничью с вьетнамцами

В Бангкоке на турнире сборная России по футзалу сыграла вничью с вьетнамцами

© РИА Новости / Сергей РусановФутзал
Футзал - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Сергей Русанов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная России по футзалу сыграла вничью со сборной Вьетнама на турнире в Бангкоке со счетом 2:2.
  • Турнир Continental Futsal Championship продлится до 6 августа, следующая игра сборной России будет против команды Новой Зеландии 3 августа.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Сборная России по футзалу сыграла вничью с национальной командой Вьетнама на турнире в Бангкоке (Таиланд).
Встреча, которая прошла в субботу, завершилась со счетом 2:2. У россиян отличились Андрей Павлов (10-я минута) и Александр Пирогов (27).
Турнир Continental Futsal Championship с участием сборных России, Таиланда, Афганистана, Вьетнама и Новой Зеландии продлится до 6 августа. Следующую встречу россияне проведут 3 августа против новозеландцев.
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