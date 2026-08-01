В Бангкоке сборная России по футзалу сыграла вничью с вьетнамцами

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Сборная России по футзалу сыграла вничью с национальной командой Вьетнама на турнире в Бангкоке (Таиланд).

Встреча, которая прошла в субботу, завершилась со счетом 2:2. У россиян отличились Андрей Павлов (10-я минута) и Александр Пирогов (27).