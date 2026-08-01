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Митрюшкин пропустит до 12 дней из-за рассечения тканей колена - РИА Новости Спорт, 01.08.2026
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23:48 01.08.2026
Митрюшкин пропустит до 12 дней из-за рассечения тканей колена

Вратарь "Локомотива" пропустит до 12 дней из-за рассечения тканей колена

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАнтон Митрюшкин
Антон Митрюшкин - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Антон Митрюшкин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вратарь московского «Локомотива» Антон Митрюшкин получил рассечение тканей колена в матче против махачкалинского «Динамо».
  • Митрюшкин пропустит от 10 до 12 дней.
  • Временно его заменит Илья Лантратов.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Вратарь московского "Локомотива" Антон Митрюшкин пропустит от 10 до 12 дней из-за рассечения тканей колена, полученного в матче второго тура чемпионата России по футболу против махачкалинского "Динамо", сообщается в Telegram-канале команды.
Встреча в Каспийске завершилась со счетом 2:1 в пользу махачкалинцев. Во время атаки хозяев, завершившейся голом Миро на 57-й минуте, Митрюшкин столкнулся с одноклубником Евгением Морозовым и получил повреждение колена. На 60-й минуте его заменил Илья Лантратов.
"У Антона Митрюшкина - рассечение тканей колена. Стадион он покинул самостоятельно. По прогнозам медицинского штаба, наш капитан вернется в строй через 10-12 дней. Здоровья, Антон!" - говорится в публикации.
Во вторник "Локомотив" примет московский ЦСКА в матче первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России. 8 августа железнодорожники дома встретятся с тольяттинским "Акроном" в чемпионате страны.
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ФутболСпортРоссияКаспийскАнтон МитрюшкинЕвгений МорозовИлья ЛантратовЛокомотив (Москва)Динамо МоскваПФК ЦСКАРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)
 
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