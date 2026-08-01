Митрюшкин пропустит до 12 дней из-за рассечения тканей колена

Краткий пересказ от РИА ИИ Вратарь московского «Локомотива» Антон Митрюшкин получил рассечение тканей колена в матче против махачкалинского «Динамо».

Митрюшкин пропустит от 10 до 12 дней.

Временно его заменит Илья Лантратов.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Вратарь московского "Локомотива" Антон Митрюшкин пропустит от 10 до 12 дней из-за рассечения тканей колена, полученного в матче второго тура чемпионата России по футболу против махачкалинского "Динамо", сообщается в Telegram-канале команды.

Встреча в Каспийске завершилась со счетом 2:1 в пользу махачкалинцев. Во время атаки хозяев, завершившейся голом Миро на 57-й минуте, Митрюшкин столкнулся с одноклубником Евгением Морозовым и получил повреждение колена. На 60-й минуте его заменил Илья Лантратов.

"У Антона Митрюшкина - рассечение тканей колена. Стадион он покинул самостоятельно. По прогнозам медицинского штаба, наш капитан вернется в строй через 10-12 дней. Здоровья, Антон!" - говорится в публикации.