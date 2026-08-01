Костромской "Спартак" сыграл вничью с "Енисеем" в матче Первой лиги

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футболисты костромского "Спартака" сыграли вничью 2:2 с красноярским "Енисеем" в домашнем матче четвертого тура Первой лиги.
- У хозяев дублем отметился Амур Калмыков (12-я и 58-я минуты). В составе красноярского клуба отличились Александр Масловский (32) и Марат Тлехугов (81)
- Амур Калмыков из костромского "Спартака" с 7 голами возглавляет список бомбардиров Второй лиги.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Футболисты костромского "Спартака" сыграли вничью с красноярским "Енисеем" в домашнем матче четвертого тура Первой лиги.
Встреча в подмосковных Химках завершилась со счетом 2:2. У хозяев дублем отметился Амур Калмыков (12-я и 58-я минуты). В составе красноярского клуба отличились Александр Масловский (32) и Марат Тлехугов (81).
Калмыков с 7 голами возглавляет список бомбардиров второго по силе дивизиона чемпионата России.
"Спартак" с 8 очками занимает второе место в турнирной таблице, "Енисей" (7 очков) идет пятым.
В другом матче дня нижнекамский "Нефтехимик" дома обыграл ивановский "Текстильщик" (1:0).