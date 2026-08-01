Рейтинг@Mail.ru
Костромской "Спартак" сыграл вничью с "Енисеем" в матче Первой лиги - РИА Новости Спорт, 01.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:38 01.08.2026
Костромской "Спартак" сыграл вничью с "Енисеем" в матче Первой лиги

Дубль Калмыкова помог костромскому "Спартаку" сыграть вничью с "Енисеем"

© РИА НовостиФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости
Футбольный мяч. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболисты костромского "Спартака" сыграли вничью 2:2 с красноярским "Енисеем" в домашнем матче четвертого тура Первой лиги.
  • У хозяев дублем отметился Амур Калмыков (12-я и 58-я минуты). В составе красноярского клуба отличились Александр Масловский (32) и Марат Тлехугов (81)
  • Амур Калмыков из костромского "Спартака" с 7 голами возглавляет список бомбардиров Второй лиги.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Футболисты костромского "Спартака" сыграли вничью с красноярским "Енисеем" в домашнем матче четвертого тура Первой лиги.
Встреча в подмосковных Химках завершилась со счетом 2:2. У хозяев дублем отметился Амур Калмыков (12-я и 58-я минуты). В составе красноярского клуба отличились Александр Масловский (32) и Марат Тлехугов (81).
Антон Митрюшкин - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
Вратарь "Локомотива" Митрюшкин получил травму в матче РПЛ
Вчера, 20:03
Калмыков с 7 голами возглавляет список бомбардиров второго по силе дивизиона чемпионата России.
"Спартак" с 8 очками занимает второе место в турнирной таблице, "Енисей" (7 очков) идет пятым.
В другом матче дня нижнекамский "Нефтехимик" дома обыграл ивановский "Текстильщик" (1:0).
Энрике Кармо - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
Кармо назвал целью ЦСКА в этом сезоне завоевание титула
Вчера, 20:05
 
ФутболСпортАмур КалмыковАлександр МасловскийСпартак (Кострома)Енисей
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Ницца
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    Д. Пегула
    А. Калинская
    67
    35
  • Теннис
    Завершен
    К. Лютова
    К. Макнейли
    66
    34
  • Футбол
    Завершен
    Родина
    Ростов
    2
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    Бирмингем
    Барселона
    3
    2
  • Теннис
    Завершен
    А. Захарова
    Р. Сарасуа
    40
    66
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шнайдер
    Л. Самсонова
    66
    34
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала