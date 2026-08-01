Махачкалинское "Динамо" обыграло "Локомотив" и возглавило таблицу РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Махачкалинское «Динамо» обыграло московский «Локомотив» в матче второго тура чемпионата России по футболу со счетом 2:1.
- В составе «Динамо» мячи забили Миро и Никита Глушков, у «Локомотива» отличился Вадим Раков.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Махачкалинское "Динамо" обыграло московский "Локомотив" в матче второго тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Каспийске завершилась победой хозяев со счетом 2:1. В составе "Динамо" мячи забили Миро (57-я минута) и Никита Глушков (73). У гостей отличился Вадим Раков (31).
01 августа 2026 • начало в 18:30
Завершен
57’ • Вальдемиро Домингос
73’ • Никита Глушков
31’ • Вадим Раков
В составе "Локомотива" в возрасте 18 лет дебютировал полузащитник Илья Еремеев, который является воспитанником железнодорожников.
Во время атаки хозяев, завершившейся голом Миро, вратарь железнодорожников Антон Митрюшкин столкнулся с одноклубником Евгением Морозовым и повредил колено. Голкипер был заменен на Илью Лантратова.
В первом туре махачкалинское "Динамо" в гостях обыграло воронежский "Факел" (2:1), а "Локомотив" на своем поле сыграл вничью с грозненским "Ахматом" (1:1). "Динамо" набрало 6 очков и возглавляет таблицу РПЛ.
В следующем туре махачкалинцы 9 августа в гостях сыграют с московским "Динамо". "Локомотив" днем ранее примет тольяттинский "Акрон".