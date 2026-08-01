Махачкалинское "Динамо" обыграло "Локомотив" и возглавило таблицу РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ Махачкалинское «Динамо» обыграло московский «Локомотив» в матче второго тура чемпионата России по футболу со счетом 2:1.

В составе «Динамо» мячи забили Миро и Никита Глушков, у «Локомотива» отличился Вадим Раков.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Махачкалинское "Динамо" обыграло московский "Локомотив" в матче второго тура чемпионата России по футболу.

Встреча в Каспийске завершилась победой хозяев со счетом 2:1. В составе "Динамо" мячи забили Миро (57-я минута) и Никита Глушков (73). У гостей отличился Вадим Раков (31).

В составе "Локомотива" в возрасте 18 лет дебютировал полузащитник Илья Еремеев, который является воспитанником железнодорожников.

Во время атаки хозяев, завершившейся голом Миро, вратарь железнодорожников Антон Митрюшкин столкнулся с одноклубником Евгением Морозовым и повредил колено. Голкипер был заменен на Илью Лантратова.

В первом туре махачкалинское "Динамо" в гостях обыграло воронежский "Факел" (2:1), а "Локомотив" на своем поле сыграл вничью с грозненским "Ахматом" (1:1). "Динамо" набрало 6 очков и возглавляет таблицу РПЛ.