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Махачкалинское "Динамо" обыграло "Локомотив" и возглавило таблицу РПЛ - РИА Новости Спорт, 01.08.2026
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Футбол
 
20:34 01.08.2026 (обновлено: 20:41 01.08.2026)
Махачкалинское "Динамо" обыграло "Локомотив" и возглавило таблицу РПЛ

Махачкалинское "Динамо" одержало волевую победу над "Локомотивом" в матче РПЛ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВадим Евсеев
Вадим Евсеев - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Махачкалинское «Динамо» обыграло московский «Локомотив» в матче второго тура чемпионата России по футболу со счетом 2:1.
  • В составе «Динамо» мячи забили Миро и Никита Глушков, у «Локомотива» отличился Вадим Раков.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Махачкалинское "Динамо" обыграло московский "Локомотив" в матче второго тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Каспийске завершилась победой хозяев со счетом 2:1. В составе "Динамо" мячи забили Миро (57-я минута) и Никита Глушков (73). У гостей отличился Вадим Раков (31).
Российская премьер-лига (РПЛ)
01 августа 2026 • начало в 18:30
Завершен
Динамо Махачкала
2 : 1
Локомотив
57‎’‎ • Вальдемиро Домингос
(Никита Глушков)
73‎’‎ • Никита Глушков
(Хуссем Мрезиг)
31‎’‎ • Вадим Раков
(Алексей Батраков)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В составе "Локомотива" в возрасте 18 лет дебютировал полузащитник Илья Еремеев, который является воспитанником железнодорожников.
Во время атаки хозяев, завершившейся голом Миро, вратарь железнодорожников Антон Митрюшкин столкнулся с одноклубником Евгением Морозовым и повредил колено. Голкипер был заменен на Илью Лантратова.
В первом туре махачкалинское "Динамо" в гостях обыграло воронежский "Факел" (2:1), а "Локомотив" на своем поле сыграл вничью с грозненским "Ахматом" (1:1). "Динамо" набрало 6 очков и возглавляет таблицу РПЛ.
В следующем туре махачкалинцы 9 августа в гостях сыграют с московским "Динамо". "Локомотив" днем ранее примет тольяттинский "Акрон".
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