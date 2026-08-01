Президент РПЛ оценил снятие санкций с российских спортивных федераций

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости, Андрей Михайлов. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев в разговоре с РИА Новости заявил, что новости о снятии санкций с отечественных федераций в других видах спорта являются большим знаком о скором возвращении российского футбола на международную арену, чем реализация прав на трансляции матчей чемпионата России за рубежом.

"Реализация прав РПЛ на зарубежные рынки - косвенный знак, но отчасти где-то да. Большим знаком являются новости о том, что все больше и больше международных федераций восстанавливают в правах своих российских членов. Недавно были приятные новости об армрестлинге, но хоккей, к сожалению, получил отказ. В целом видна тенденция, и я надеюсь, что справедливость будет восстановлена", - сказал Алаев.