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Президент РПЛ оценил снятие санкций с российских спортивных федераций - РИА Новости Спорт, 01.08.2026
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Футбол
 
14:12 01.08.2026
Президент РПЛ оценил снятие санкций с российских спортивных федераций

Алаев назвал тренд на снятие санкций знаком возвращения российского футбола

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкАлександр Алаев
Александр Алаев - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Алаев заявил, что восстановление прав российских спортсменов в международных федерациях является более значимым для возвращения российского футбола на международную арену, чем реализация прав на трансляции матчей РПЛ за рубежом.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости, Андрей Михайлов. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев в разговоре с РИА Новости заявил, что новости о снятии санкций с отечественных федераций в других видах спорта являются большим знаком о скором возвращении российского футбола на международную арену, чем реализация прав на трансляции матчей чемпионата России за рубежом.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 7 июля временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. После этого ряд федераций допустили российских спортсменов до соревнований. В конце июля РПЛ объявила о возобновлении показа матчей чемпионата России в Бразилии и Китае.
"Реализация прав РПЛ на зарубежные рынки - косвенный знак, но отчасти где-то да. Большим знаком являются новости о том, что все больше и больше международных федераций восстанавливают в правах своих российских членов. Недавно были приятные новости об армрестлинге, но хоккей, к сожалению, получил отказ. В целом видна тенденция, и я надеюсь, что справедливость будет восстановлена", - сказал Алаев.
Джефф Монсон - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
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