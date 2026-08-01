"Трабзонспор" пытается перехватить Салаха у "Бешикташа", пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Турецкий клуб "Трабзонспор" вступил в переговоры с египетским нападающим Мохамедом Салахом.

"Трабзонспор" предложил Салаху двухлетний контракт с зарплатой в 17 млн евро.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Турецкий "Трабзонспор" вступил в переговоры с представителями египетского нападающего Мохамеда Салаха, сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу на странице в соцсети X.

Ранее СМИ сообщали о переговорах Салаха с турецким " Бешикташем ", который предлагал египтянину однолетний контракт с возможностью продления еще на один сезон и зарплатой в размере 12 млн евро в год.

По данным источника, "Трабзонспор" предложил Салаху двухлетний контракт с зарплатой в 17 млн евро.

Салаху 34 года, он выступал за "Ливерпуль" с 2017 года и летом покинул команду в статусе свободного агента. В составе "красных" Салах стал двукратным чемпионом Англии, завоевал Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Англии, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В прошедшем сезоне Салах забил 12 мячей в 41 матче за "Ливерпуль".