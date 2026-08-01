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"Трабзонспор" пытается перехватить Салаха у "Бешикташа", пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 01.08.2026
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Футбол
 
13:55 01.08.2026
"Трабзонспор" пытается перехватить Салаха у "Бешикташа", пишут СМИ

"Трабзонспор" пытается перехватить Салаха у "Бешикташа" более щедрым контрактом

© Фото : Сайт "Ливерпуля"Мохамед Салах
Мохамед Салах - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото : Сайт "Ливерпуля"
Мохамед Салах. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турецкий клуб "Трабзонспор" вступил в переговоры с египетским нападающим Мохамедом Салахом.
  • "Трабзонспор" предложил Салаху двухлетний контракт с зарплатой в 17 млн евро.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Турецкий "Трабзонспор" вступил в переговоры с представителями египетского нападающего Мохамеда Салаха, сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу на странице в соцсети X.
Ранее СМИ сообщали о переговорах Салаха с турецким "Бешикташем", который предлагал египтянину однолетний контракт с возможностью продления еще на один сезон и зарплатой в размере 12 млн евро в год.
По данным источника, "Трабзонспор" предложил Салаху двухлетний контракт с зарплатой в 17 млн евро.
Салаху 34 года, он выступал за "Ливерпуль" с 2017 года и летом покинул команду в статусе свободного агента. В составе "красных" Салах стал двукратным чемпионом Англии, завоевал Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Англии, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В прошедшем сезоне Салах забил 12 мячей в 41 матче за "Ливерпуль".
На счету нападающего 119 матчей и 66 голов за сборную Египта. На чемпионате мира 2026 года египтяне дошли до 1/8 финала, где уступили сборной Аргентины со счетом 2:3.
Мохамед Салах - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
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17 июля, 15:54
 
ФутболСпортАнглияЕгипетАргентинаМохамед СалахФК ТрабзонспорЛига чемпионов УЕФА 2026-2027БешикташЛиверпуль
 
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