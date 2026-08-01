Сборная России по пляжному футболу вышла в финал турнира в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная России обыграла бразильский "Коринтианс" в матче третьего тура группового этапа Московского международного кубка по пляжному футболу со счетом 3:1.

Сборная России лидирует в группе В, набрав 8 очков, и сыграет в финале турнира.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Сборная России обыграла бразильский "Коринтианс" в матче третьего тура группового этапа Московского международного кубка по пляжному футболу.

Основное время встречи группы B завершилось со счетом 3:1 в пользу россиян. В составе победителей дубль оформил Максим Аркан (14-я и 26-я минуты), также отличился Кирилл Романов (33).

Сборная России лидирует в группе В, набрав 8 очков. Далее идут "Коринтианс" (6), "Могхавемат Голсапуш" (1) и ЦОР (0).