Сборная России по пляжному футболу вышла в финал турнира в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная России обыграла бразильский "Коринтианс" в матче третьего тура группового этапа Московского международного кубка по пляжному футболу со счетом 3:1.
- Сборная России лидирует в группе В, набрав 8 очков, и сыграет в финале турнира.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Сборная России обыграла бразильский "Коринтианс" в матче третьего тура группового этапа Московского международного кубка по пляжному футболу.
Основное время встречи группы B завершилось со счетом 3:1 в пользу россиян. В составе победителей дубль оформил Максим Аркан (14-я и 26-я минуты), также отличился Кирилл Романов (33).
Сборная России лидирует в группе В, набрав 8 очков. Далее идут "Коринтианс" (6), "Могхавемат Голсапуш" (1) и ЦОР (0).
Российская сборная сыграет в финале турнира, который пройдет в воскресенье. В тот же день пройдут встречи за 3-е, 5-е и 7-е места.
В Москве стартовал клубный ЧМ по пляжному футболу
30 июля, 20:27