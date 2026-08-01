Рейтинг@Mail.ru
Сборная России по пляжному футболу вышла в финал турнира в Москве - РИА Новости Спорт, 01.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:34 01.08.2026 (обновлено: 13:35 01.08.2026)
Сборная России по пляжному футболу вышла в финал турнира в Москве

Сборная РФ по пляжному футболу вышла в финал Московского международного кубка

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПляжный футбол
Пляжный футбол - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Пляжный футбол. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная России обыграла бразильский "Коринтианс" в матче третьего тура группового этапа Московского международного кубка по пляжному футболу со счетом 3:1.
  • Сборная России лидирует в группе В, набрав 8 очков, и сыграет в финале турнира.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Сборная России обыграла бразильский "Коринтианс" в матче третьего тура группового этапа Московского международного кубка по пляжному футболу.
Основное время встречи группы B завершилось со счетом 3:1 в пользу россиян. В составе победителей дубль оформил Максим Аркан (14-я и 26-я минуты), также отличился Кирилл Романов (33).
Сборная России лидирует в группе В, набрав 8 очков. Далее идут "Коринтианс" (6), "Могхавемат Голсапуш" (1) и ЦОР (0).
Российская сборная сыграет в финале турнира, который пройдет в воскресенье. В тот же день пройдут встречи за 3-е, 5-е и 7-е места.
Пляжный футбол, мяч - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
В Москве стартовал клубный ЧМ по пляжному футболу
30 июля, 20:27
 
ФутболСпортРоссияМоскваПляжный футбол
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Ницца
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    Д. Пегула
    А. Калинская
    67
    35
  • Теннис
    Завершен
    К. Лютова
    К. Макнейли
    66
    34
  • Футбол
    Завершен
    Родина
    Ростов
    2
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    Бирмингем
    Барселона
    3
    2
  • Теннис
    Завершен
    А. Захарова
    Р. Сарасуа
    40
    66
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шнайдер
    Л. Самсонова
    66
    34
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала