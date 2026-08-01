Рейтинг@Mail.ru
СМИ: "Галатасарай" начал переговоры с "Локомотивом" по трансферу Батракова - РИА Новости Спорт, 01.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
08:08 01.08.2026
СМИ: "Галатасарай" начал переговоры с "Локомотивом" по трансферу Батракова

"Галатасарай" начал переговоры с "Локомотивом" по трансферу Батракова

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАлексей Батраков
Алексей Батраков - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Алексей Батраков. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Стамбульский футбольный клуб "Галатасарай" начал официальные переговоры с московским "Локомотивом" по трансферу полузащитника сборной России Алексея Батракова.
  • Агент Батракова сообщил о сохраняющихся шансах на трансфер в "Пари Сен-Жермен", хотя спортивный директор "Локомотива" заявил, что клуб не получал предложений по игроку.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Стамбульский футбольный клуб "Галатасарай" начал официальные переговоры с московским "Локомотивом" по трансферу полузащитника сборной России Алексея Батракова, сообщает сооснователь и журналист издания Sportcell Сафа Каан в соцсети Х.
По информации источника, турецкий клуб также интересуется участником чемпионата мира в составе сборной Парагвая Хулио Энсисо, выступающим за французский "Страсбур", но приобретение 21-летнего россиянина является более приоритетным.
В конце мая агент полузащитника "Локомотива" Батракова Владимир Кузьмичев заявил РИА Новости, что после телефонного разговора у него возникло понимание того, что представители французского "Пари Сен-Жермен" планируют прилететь в Москву. После этого игрок признавался, что пока не может ответить на вопрос, продолжит ли он играть в чемпионате России. В июле Кузьмичев сообщил, что шансы на трансфер в "ПСЖ" сохраняются. Спортивный директор железнодорожников Дмитрий Ульянов заявил, что клуб не получал предложений по игроку.
Батраков в прошедшем сезоне полузащитник провел за "Локомотив" 36 матчей, забив 17 мячей. Воспитанник железнодорожников выступает в составе взрослой команды с 2024 года. Также на его счету четыре гола в 12 матчах за сборную России.
Денис Глушаков - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
Глушаков отказался сравнивать жен с Батраковым
22 июля, 11:12
 
ФутболСпортРоссияПарагвайМоскваАлексей БатраковХулио ЭнсисоВладимир КузьмичёвЛокомотив (Москва)ГалатасарайСтрасбур
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Ницца
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    Д. Пегула
    А. Калинская
    67
    35
  • Теннис
    Завершен
    К. Лютова
    К. Макнейли
    66
    34
  • Футбол
    Завершен
    Родина
    Ростов
    2
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    Бирмингем
    Барселона
    3
    2
  • Теннис
    Завершен
    А. Захарова
    Р. Сарасуа
    40
    66
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шнайдер
    Л. Самсонова
    66
    34
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала