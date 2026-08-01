СМИ: "Галатасарай" начал переговоры с "Локомотивом" по трансферу Батракова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Стамбульский футбольный клуб "Галатасарай" начал официальные переговоры с московским "Локомотивом" по трансферу полузащитника сборной России Алексея Батракова.
- Агент Батракова сообщил о сохраняющихся шансах на трансфер в "Пари Сен-Жермен", хотя спортивный директор "Локомотива" заявил, что клуб не получал предложений по игроку.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Стамбульский футбольный клуб "Галатасарай" начал официальные переговоры с московским "Локомотивом" по трансферу полузащитника сборной России Алексея Батракова, сообщает сооснователь и журналист издания Sportcell Сафа Каан в соцсети Х.
По информации источника, турецкий клуб также интересуется участником чемпионата мира в составе сборной Парагвая Хулио Энсисо, выступающим за французский "Страсбур", но приобретение 21-летнего россиянина является более приоритетным.
В конце мая агент полузащитника "Локомотива" Батракова Владимир Кузьмичев заявил РИА Новости, что после телефонного разговора у него возникло понимание того, что представители французского "Пари Сен-Жермен" планируют прилететь в Москву. После этого игрок признавался, что пока не может ответить на вопрос, продолжит ли он играть в чемпионате России. В июле Кузьмичев сообщил, что шансы на трансфер в "ПСЖ" сохраняются. Спортивный директор железнодорожников Дмитрий Ульянов заявил, что клуб не получал предложений по игроку.
Батраков в прошедшем сезоне полузащитник провел за "Локомотив" 36 матчей, забив 17 мячей. Воспитанник железнодорожников выступает в составе взрослой команды с 2024 года. Также на его счету четыре гола в 12 матчах за сборную России.
Глушаков отказался сравнивать жен с Батраковым
22 июля, 11:12