Тарасова объяснила, почему ISU тянет с нейтральным статусом для россиян

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"Не хотят, чтобы мы выступали, поэтому тянут, - ответила Тарасова на вопрос, понимает ли она, почему не все российские фигуристы получили нейтральный статус. - Именно поэтому нас и отстраняли не четыре года. Мне кажется, все равно ничего хорошего не будет и обязательно будет что-то плохое".