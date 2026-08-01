Тарасова объяснила, почему ISU тянет с нейтральным статусом для россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что в ISU тянут с выдачей нейтрального статуса российским фигуристам, потому что не хотят, чтобы они выступали на международной арене.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что в Международном союзе конькобежцев (ISU) тянут с выдачей нейтрального статуса российским фигуристам, потому что не хотят, чтобы они выступали на международной арене.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 7 июля временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. ISU 30 июня сообщил о допуске россиян к соревнованиям в нейтральном статусе с сезона-2026/27.
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"Не хотят, чтобы мы выступали, поэтому тянут, - ответила Тарасова на вопрос, понимает ли она, почему не все российские фигуристы получили нейтральный статус. - Именно поэтому нас и отстраняли не четыре года. Мне кажется, все равно ничего хорошего не будет и обязательно будет что-то плохое".
Ранее нейтральный статус получили Аделия Петросян, Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева, Григорий Федоров, а также выступающие в парном катании Виктория Двинина и Артем Петров, которые не работали друг с другом. Позже нейтральный статус выдали Елене Костылевой, Марии Фефеловой/Артему Валову, Дарье Дрожжиной/Ивану Тельнову, Виктории Стрельцовой, Полине Шешелевой/Егору Карнаухову, Полине Сажиной/Алексею Белкину, Льву Лазареву, Арсению Федотову и Софии Дзепке.