Источник: у фигуристов-юниоров из России нет проблем с нейтральным статусом

При этом руководство федерации оставляет за собой возможность сделать замену после китайского турнира, если кто-либо из указанных спортсменов не выполнит задачу по вхождению в тройку призеров. В качестве первых запасных на данном этапе в приоритетном порядке рассматриваются Арсений Федотов и София Дзепка (одиночное катание), в парах и танцах на льду круг претендентов шире.