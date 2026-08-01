Источник: у фигуристов-юниоров из России нет проблем с нейтральным статусом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские фигуристы-юниоры не испытывают проблем с нейтральным статусом перед стартом юниорской серии Гран-при.
- Ранее ФФККР утвердила состав на первый этап юниорского Гран-при в китайском Сиане, который пройдет с 20 по 22 августа.
- Руководство федерации оставляет за собой возможность сделать замену после китайского турнира, если кто-либо из указанных спортсменов не выполнит задачу по вхождению в тройку призеров.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости, Влад Жуков. Российские фигуристы-юниоры не испытывают проблем с нейтральным статусом перед стартом юниорской серии Гран-при, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что по итогам закрытых контрольных прокатов, которые прошли 30-31 июля, ФФККР приняла решение утвердить изначально озвученный состав на первый в сезоне этап юниорского Гран-при в китайском Сиане. Согласно ему, от России на турнире выступят Елена Костылева и Лев Лазарев (одиночное катание), а также Мария Фефелова/Артем Валов (танцы на льду) и Полина Шешелева/Егор Карнаухов (парное катание).
При этом руководство федерации оставляет за собой возможность сделать замену после китайского турнира, если кто-либо из указанных спортсменов не выполнит задачу по вхождению в тройку призеров. В качестве первых запасных на данном этапе в приоритетном порядке рассматриваются Арсений Федотов и София Дзепка (одиночное катание), в парах и танцах на льду круг претендентов шире.
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"Проблем с нейтральным статусом у всех потенциальных участников нет", - сообщил один из источников.
Этап в Сиане пройдет с 20 по 22 августа. Вторым для россиян турниром серии станет этап в Бангкоке (3-5 сентября, пары не будут представлены). Представители парного катания выступят в Анкаре (17-19 сентября).