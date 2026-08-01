ФФККР определилась с критериями возможных замен на юниорском Гран-при

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Федерация фигурного катания на коньках России утвердила состав участников на первый этап юниорского Гран-при в китайском Сиане.
- Задача российских спортсменов на турнире — попасть в тройку призеров, иначе они могут лишиться возможности отобраться в Финал серии.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости, Влад Жуков. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) определилась с критериями возможных замен в составе участников международной юниорской серии Гран-при, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что по итогам закрытых контрольных прокатов, которые прошли 30-31 июля, ФФККР приняла решение утвердить изначально озвученный состав на первый в сезоне этап юниорского Гран-при в китайском Сиане. Согласно ему, от России на турнире выступят Елена Костылева и Лев Лазарев (одиночное катание), а также Мария Фефелова/Артем Валов (танцы на льду) и Полина Шешелева/Егор Карнаухов (парное катание).
При этом руководство федерации на общем собрании после контрольных прокатов уведомило тренеров, что задача вышеуказанных спортсменов на китайский турнир - попасть в тройку призеров. Если данная задача не будет выполнена, спортсмен или пара с высокой вероятностью лишится возможности отобраться в Финал серии. В таком случае, по данным нескольких источников, ФФККР планирует предоставить возможность запасному участнику выступить на втором этапе вместо основного.
Этап в Сиане пройдет с 20 по 22 августа. Вторым для россиян турниром серии станет этап в Бангкоке (3-5 сентября, пары не будут представлены). Представители парного катания выступят в Анкаре (17-19 сентября).