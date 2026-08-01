ФФККР определилась с критериями возможных замен на юниорском Гран-при

При этом руководство федерации на общем собрании после контрольных прокатов уведомило тренеров, что задача вышеуказанных спортсменов на китайский турнир - попасть в тройку призеров. Если данная задача не будет выполнена, спортсмен или пара с высокой вероятностью лишится возможности отобраться в Финал серии. В таком случае, по данным нескольких источников, ФФККР планирует предоставить возможность запасному участнику выступить на втором этапе вместо основного.