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ФФККР определилась с критериями возможных замен на юниорском Гран-при - РИА Новости Спорт, 01.08.2026
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Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
11:54 01.08.2026 (обновлено: 12:02 01.08.2026)
ФФККР определилась с критериями возможных замен на юниорском Гран-при

Фигуристов-юниоров могут поменять при непопадании в тройку на этапе в Китае

© РИА Новости / Александр ВильфФигуристы Елена Костылева и Лев Лазарев
Фигуристы Елена Костылева и Лев Лазарев - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Федерация фигурного катания на коньках России утвердила состав участников на первый этап юниорского Гран-при в китайском Сиане.
  • Задача российских спортсменов на турнире — попасть в тройку призеров, иначе они могут лишиться возможности отобраться в Финал серии.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости, Влад Жуков. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) определилась с критериями возможных замен в составе участников международной юниорской серии Гран-при, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что по итогам закрытых контрольных прокатов, которые прошли 30-31 июля, ФФККР приняла решение утвердить изначально озвученный состав на первый в сезоне этап юниорского Гран-при в китайском Сиане. Согласно ему, от России на турнире выступят Елена Костылева и Лев Лазарев (одиночное катание), а также Мария Фефелова/Артем Валов (танцы на льду) и Полина Шешелева/Егор Карнаухов (парное катание).
При этом руководство федерации на общем собрании после контрольных прокатов уведомило тренеров, что задача вышеуказанных спортсменов на китайский турнир - попасть в тройку призеров. Если данная задача не будет выполнена, спортсмен или пара с высокой вероятностью лишится возможности отобраться в Финал серии. В таком случае, по данным нескольких источников, ФФККР планирует предоставить возможность запасному участнику выступить на втором этапе вместо основного.
Этап в Сиане пройдет с 20 по 22 августа. Вторым для россиян турниром серии станет этап в Бангкоке (3-5 сентября, пары не будут представлены). Представители парного катания выступят в Анкаре (17-19 сентября).
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Фигурное катаниеСпортРоссияБангкокАнкара (провинция)Елена Костылева (фигурное катание)Лев ЛазаревАртем ВалиевФедерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)
 
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