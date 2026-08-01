Тарасова оценила заявку России на этап юниорского Гран-при в Китае

Ранее источник РИА Новости сообщил, что руководство Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) приняло решение не менять фигуристов на этапе. На первый этап юниорского Гран-при в китайском Сиане заявлены Лев Лазарев и Елена Костылева (одиночное катание), а также Мария Фефелова/Артем Валов (танцы на льду) и Полина Шешелева/Егор Карнаухов (парное катание).