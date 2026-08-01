Тарасова оценила заявку России на этап юниорского Гран-при в Китае

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высоко оценила потенциал российских фигуристов, заявленных на этап международной юниорской серии Гран-при в Китае.
- На первый этап юниорского Гран-при в китайском Сиане заявлены Лев Лазарев и Елена Костылева (одиночное катание), Мария Фефелова и Артем Валов (танцы на льду), Полина Шешелева и Егор Карнаухов (парное катание).
- Этап в Сиане пройдет с 20 по 22 августа.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, комментируя заявку российских фигуристов на этап международной юниорской серии Гран-при в Китае, высоко оценила потенциал спортсменов.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что руководство Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) приняло решение не менять фигуристов на этапе. На первый этап юниорского Гран-при в китайском Сиане заявлены Лев Лазарев и Елена Костылева (одиночное катание), а также Мария Фефелова/Артем Валов (танцы на льду) и Полина Шешелева/Егор Карнаухов (парное катание).
"Очень перспективные ребята. Таких в мире нет! У них большие шансы проявить себя на международном уровне", - сказала Тарасова РИА Новости.