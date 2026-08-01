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Тарасова оценила заявку России на этап юниорского Гран-при в Китае - РИА Новости Спорт, 01.08.2026
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Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
11:27 01.08.2026
Тарасова оценила заявку России на этап юниорского Гран-при в Китае

Тарасова высоко оценила потенциал юниоров из РФ, заявленных на Гран-при в Китае

© Фото : Соцсети Татьяны ТарасовойТатьяна Тарасова
Татьяна Тарасова - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото : Соцсети Татьяны Тарасовой
Татьяна Тарасова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высоко оценила потенциал российских фигуристов, заявленных на этап международной юниорской серии Гран-при в Китае.
  • На первый этап юниорского Гран-при в китайском Сиане заявлены Лев Лазарев и Елена Костылева (одиночное катание), Мария Фефелова и Артем Валов (танцы на льду), Полина Шешелева и Егор Карнаухов (парное катание).
  • Этап в Сиане пройдет с 20 по 22 августа.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, комментируя заявку российских фигуристов на этап международной юниорской серии Гран-при в Китае, высоко оценила потенциал спортсменов.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что руководство Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) приняло решение не менять фигуристов на этапе. На первый этап юниорского Гран-при в китайском Сиане заявлены Лев Лазарев и Елена Костылева (одиночное катание), а также Мария Фефелова/Артем Валов (танцы на льду) и Полина Шешелева/Егор Карнаухов (парное катание).
"Очень перспективные ребята. Таких в мире нет! У них большие шансы проявить себя на международном уровне", - сказала Тарасова РИА Новости.
Этап в Сиане пройдет с 20 по 22 августа. Следующим турниром серии Гран-при для россиян станет этап в Бангкоке (3-5 сентября, парное катание не будет представлено), а пары выступят в Анкаре (17-19 сентября).
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Вчера, 11:05
 
Фигурное катаниеСпортБангкокАнкара (провинция)КитайТатьяна ТарасоваРоссия
 
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