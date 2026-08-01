ФФККР не будет менять фигуристов на этапе юниорского Гран-при в Китае

Краткий пересказ от РИА ИИ Руководство ФФККР приняло решение не менять фигуристов на этапе международной юниорской серии Гран-при в Китае.

Первый этап юниорского Гран-при пройдет в китайском Сиане с 20 по 22 августа, на нем выступят Лев Лазарев, Елена Костылева, Мария Фефелова и Артем Валов, Полина Шешелева и Егор Карнаухов.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости, Влад Жуков. Руководство Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) приняло решение не менять фигуристов на этапе международной юниорской серии Гран-при в Китае, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.

Отмечается, что данное решение было принято на общем собрании, которое прошло по итогам закрытых контрольных прокатов для претендентов на этапы Гран-при. Выступления проходили в четверг и в пятницу.

На первый этап юниорского Гран-при в китайском Сиане заявлены Лев Лазарев Елена Костылева (одиночное катание), а также Мария Фефелова/Артем Валов (танцы на льду) и Полина Шешелева/Егор Карнаухов (парное катание).