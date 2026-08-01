Инфантино подтвердил отказ ФИФА от плана продажи части ее коммерческих прав

Во вторник ФИФА заявила о намерении привлечь до 4,2 млрд долларов за счет продажи около 20% акций новой коммерческой структуры FIFA Forward Enterprise, стоимость которой оценивалась в 20 млрд долларов. По информации СМИ, в проекте должна была участвовать американская инвестиционная компания Thrive Capital, принадлежащая Джошуа Кушнеру, а консультантом сделки выступал банк JPMorgan.

Ранее инициативу ФИФА раскритиковали в Конфедерации футбола Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), а Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о бойкоте турниров под эгидой организации. В Азиатской конфедерации футбола (АФК) выразили разочарование тем, что проект такого масштаба был представлен публично до предварительного обсуждения с заинтересованными сторонами. Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) заявила, что не планирует ставить коммерческую составляющую выше ценностей спорта, в связи с чем запросила у ФИФА дополнительные разъяснения.