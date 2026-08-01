Инфантино подтвердил отказ ФИФА от плана продажи части ее коммерческих прав

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава ФИФА Джанни Инфантино подтвердил телеканалу Sky News, что федерация отказалась от плана продажи части своих коммерческих прав.
- Проект вызвал разногласия и не будет реализован, так как его реализация больше не отвечает изначально поставленной цели.
- Ранее ФИФА заявила о намерении привлечь до 4,2 млрд долларов за счет продажи около 20% акций новой коммерческой структуры FIFA Forward Enterprise.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Глава ФИФА Джанни Инфантино подтвердил телеканалу Sky News, что федерация отказалась от плана продажи части своих коммерческих прав.
Ранее газета New York Post со ссылкой на источники сообщала, что международная федерация футбола (ФИФА) отказалась от плана продажи части коммерческих прав организации частным инвесторам после резкой критики и угрозы бойкота турниров со стороны европейских ассоциаций.
"Внимательно выслушав все мнения, мы пришли к выводу, что проект вызвал разногласия такого характера, при которых ... его реализация больше не отвечает изначально поставленной цели... В связи с этим данное предложение не будет реализовано", - цитирует телеканал Инфантино.
Во вторник ФИФА заявила о намерении привлечь до 4,2 млрд долларов за счет продажи около 20% акций новой коммерческой структуры FIFA Forward Enterprise, стоимость которой оценивалась в 20 млрд долларов. По информации СМИ, в проекте должна была участвовать американская инвестиционная компания Thrive Capital, принадлежащая Джошуа Кушнеру, а консультантом сделки выступал банк JPMorgan.
Ранее инициативу ФИФА раскритиковали в Конфедерации футбола Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), а Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о бойкоте турниров под эгидой организации. В Азиатской конфедерации футбола (АФК) выразили разочарование тем, что проект такого масштаба был представлен публично до предварительного обсуждения с заинтересованными сторонами. Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) заявила, что не планирует ставить коммерческую составляющую выше ценностей спорта, в связи с чем запросила у ФИФА дополнительные разъяснения.