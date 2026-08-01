КОНМЕБОЛ не стала сразу отвергать инициативу ФИФА

Краткий пересказ от РИА ИИ ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира.

КОНМЕБОЛ заявила, что приоритетом для нее всегда будет футбол и его ценности.

КОНМЕБОЛ запросила у ФИФА дополнительные разъяснения по новому коммерческому проекту.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) заявила, что не планирует ставить коммерческую составляющую выше ценностей спорта, в связи с чем запросила у Международной федерации футбола (ФИФА) дополнительные разъяснения по новому коммерческому проекту.

Во вторник ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира.

КОНМЕБОЛ подтверждает, что ее приоритетом всегда будет футбол: его ценности, его люди и страсть, которая делает его самым популярным видом спорта в мире. Мы понимаем, что развитие футбола требует принятия коммерческих и финансовых решений, однако они должны служить футболу и не должны стоять выше самой игры. Футбол всегда на первом месте. После того, как КОНМЕБОЛ получила информацию о предложении ФИФА по проекту, она начала консультации с ассоциациями-членами, а также созвала заседание совета для анализа и оценки этого предложения", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

"В связи с этим КОНМЕБОЛ запросила у ФИФА дополнительную информацию и разъяснения по различным аспектам проекта, включая его масштаб, структуру, систему управления и возможные последствия. КОНМЕБОЛ продолжит действовать осмотрительно, ответственно и в духе сотрудничества, содействуя развитию мирового футбола исключительно через институциональные механизмы и на основе принципов надлежащего управления", - отмечается в заявлении.