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КОНМЕБОЛ не стала сразу отвергать инициативу ФИФА - РИА Новости Спорт, 01.08.2026
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Футбол
 
01:19 01.08.2026
КОНМЕБОЛ не стала сразу отвергать инициативу ФИФА

КОНМЕБОЛ не стала сразу отвергать инициативу ФИФА и взяла время для ее анализа

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира.
  • КОНМЕБОЛ заявила, что приоритетом для нее всегда будет футбол и его ценности.
  • КОНМЕБОЛ запросила у ФИФА дополнительные разъяснения по новому коммерческому проекту.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) заявила, что не планирует ставить коммерческую составляющую выше ценностей спорта, в связи с чем запросила у Международной федерации футбола (ФИФА) дополнительные разъяснения по новому коммерческому проекту.
Во вторник ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира.
"КОНМЕБОЛ подтверждает, что ее приоритетом всегда будет футбол: его ценности, его люди и страсть, которая делает его самым популярным видом спорта в мире. Мы понимаем, что развитие футбола требует принятия коммерческих и финансовых решений, однако они должны служить футболу и не должны стоять выше самой игры. Футбол всегда на первом месте. После того, как КОНМЕБОЛ получила информацию о предложении ФИФА по проекту, она начала консультации с ассоциациями-членами, а также созвала заседание совета для анализа и оценки этого предложения", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.
"В связи с этим КОНМЕБОЛ запросила у ФИФА дополнительную информацию и разъяснения по различным аспектам проекта, включая его масштаб, структуру, систему управления и возможные последствия. КОНМЕБОЛ продолжит действовать осмотрительно, ответственно и в духе сотрудничества, содействуя развитию мирового футбола исключительно через институциональные механизмы и на основе принципов надлежащего управления", - отмечается в заявлении.
Организация также призвала футбольное сообщество к единству и необходимости ставить спорт выше сторонних интересов. Ранее инициативу ФИФА раскритиковали в Конфедерации футбола Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), а Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о бойкоте турниров под эгидой организации. В Азиатской конфедерации футбола (АФК) выразили разочарование тем, что проект такого масштаба был представлен публично до предварительного обсуждения с заинтересованными сторонами.
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