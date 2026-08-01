На Европу внезапно напали ее собственные защитники

"Это нападение и нарушение нашей территориальной целостности" — Европу так долго пугали угрозой нападения, но она все равно оказалась к нему не готова. Потому что обещали атаку с востока, а удар пришелся с юга. Да, напала не Россия, а Африка.

Впрочем, все гораздо интересней, чем кажется на первый взгляд. Испанский премьер Санчес сделал заявление о нападении на его страну в Сеуте. Это испанский город, но находится он на Африканском континенте в окружении территории Марокко. Королевство не признает испанский суверенитет, но не пытается силой вернуть себе ни этот порт, ни второй — принадлежащий европейцам город Мелилья. Но на этой неделе Сеуту взяли штурмом десятки тысяч молодых марокканцев: если в первые дни недели через пограничные заграждения просачивалось по тысяче мигрантов, то в четверг количество нелегалов достигло 60 тысяч. Часть из них добиралась по воде — и более 50 человек утонули. Понятно, что для 85-тысячной Сеуты 60 тысяч — это огромная цифра, но Испанию и всю Европу напугало то, что все они вскоре переплывут Гибралтарский пролив и доберутся до "цветущего сада", да и вообще за ними вскоре могут последовать еще десятки, а то и сотни тысяч. Поэтому ряд стран ЕС тут же предложил приостановить членство Испании в Шенгене — мол, пока не разберетесь с нарушителями, закроем как бы от вас границы. Очередной кризис миграционной — и не только — политики Евросоюза? Да, конечно, но главное тут вовсе не это.

Нужно ответить на два простых вопроса: почему это произошло именно сейчас и кому это выгодно? Формальный ответ на первый вопрос не будет самым точным. Да, поводом для атаки стало решение испанского Верховного суда, две недели назад запретившего немедленно возвращать в Марокко мигрантов, перехваченных у Сеуты. То есть у нелегалов появился шанс зацепиться за испанскую территорию в Африке, чтобы потом попасть в Европу. Это могло спровоцировать взрывной рост попыток незаконного пересечения границы с Сеутой — с апофеозом в четверг. Все отчасти так и есть, но почему марокканские власти не мешали нелегалам?

Предыдущий кризис был пять лет назад — тогда за два дня границу перешли десять тысяч человек, и это происходило на фоне конфликта между Испанией и Марокко. Но спустя год Мадрид изменил свою позицию по судьбе Западной Сахары — бывшей испанской колонии, которую Марокко после 1975 года (когда испанцы ушли) считает своей территорией, фактически признав марокканские права на нее. Сейчас в отношениях двух стран все складывается очень неплохо, и через четыре года они вместе с Португалией будут даже совместно проводить чемпионат мира по футболу. Так зачем же это нужно Марокко? Только из-за того, что премьер Санчес недавно приезжал в Алжир, чтобы урегулировать ухудшившиеся отношения как раз из-за позиции по Западной Сахаре (алжирцы поддерживают движение за независимость, провозгласившее Сахарскую Арабскую Демократическую Республику)? У Марокко традиционно напряженные и сложные отношения с Алжиром (не только из-за Сахары) — и, может быть, марокканцы так сильно обиделись на Санчеса, что решили показать Испании, кто в Сеуте хозяин?

Обиделись, конечно, но не только и не столько марокканцы. Левое правительство Санчеса давно уже в числе самых ненавидимых у двух стран, чье мнение имеет значение для Марокко. Одна из них давно уже отозвала своего посла из Мадрида, а президент второй угрожал разными карами — и оба очень хотели бы наказать Испанию. Точнее, ее нынешние власти.

Да, речь об Израиле и США — двух близких партнерах Марокко. Арабское королевство поддерживало неофициальные связи с еврейским государством даже в самые конфликтные 60-80-е годы, а в 1994-м установило дипотношения. Правда, в 2000-м на фоне палестинской интифады они были разорваны, но в 2020-м восстановлены. Да, во время первого срока Трампа — в рамках так называемых Соглашений Авраама, направленных на нормализацию отношений между арабскими странами и Израилем. Конечно, после устроенного в Газе геноцида марокканские власти не афишируют связи с Израилем, но и не разрывают их.

С Америкой у Марокко вообще очень давние отношения — страна одной из первых в мире признала независимость США от британской короны. При Трампе связи только укреплялись: на первом сроке Дональд признал права на Западную Сахару (это было платой за подписание Соглашений Авраама), а буквально три дня назад похвалил короля Мухаммеда VI, пообещав посетить Марокко и проехаться по названной именем Трампа трассе.

А Санчеса Трамп давно и всячески ругает — за нежелание повышать расходы на оборону в рамках НАТО, за отказ предоставить американцам аэродромы для нападения на Иран, за миграционную политику. Трамп хотел ввести против Испании повышенные тарифы, чтобы ударить по экспорту страны (но это оказалось сложно из-за участия Испании в ЕС), и собирается вывести две тысячи американских военных с испанской территории.

Вот и сейчас Трамп не удержался, чтобы не прокомментировать происходящее в Сеуте: "Это ужасно. Запомните эту картину. Так будет и у нас через три года, если к власти придет неправильная сторона".

Израильские власти давно уже обвиняют испанское правительство в антисемитизме — все потому, что в Евросоюзе Испания является самым последовательным критиком оккупационной политики Израиля на палестинских землях. Геноцид в Газе стал последней каплей, после чего Мадрид пошел на признание палестинского государства (несуществующего, но должного появиться) и стал требовать от ЕС ввести санкции против Израиля. Так что ненависть израильской элиты к правительству Санчеса просто зашкаливает.

Поэтому у Трампа и Нетаньяху были все мотивы устроить проблемы Педро Санчесу. Вопрос только в одном: это им просто так внезапно повезло — или все было немножко организовано по просьбе "уважаемых партнеров". Через год в Испании выборы, и последствия кризиса в Сеуте, несомненно, скажутся на итогах голосования, где у правых и так есть серьезные шансы прийти к власти.