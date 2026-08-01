Сенатор предложил включить в ЕГЭ дисциплины по цифровой грамотности

Краткий пересказ от РИА ИИ Член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре профессор Игорь Мурог предложил рассмотреть включение дисциплин, связанных с цифровой грамотностью, в перечень предметов по выбору для сдачи в рамках ЕГЭ.

Мурог высказался за донастройку системы апелляции для снижения субъективности при проверке творческих частей экзамена.

Сенатор отметил, что любые изменения должны быть направлены на гуманизацию процедуры сдачи ЕГЭ, например, за счет введения дополнительных возможностей для пересдачи и более прозрачной системы оценки.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Следует рассмотреть включение дисциплин, связанных с цифровой грамотностью, в перечень предметов по выбору для сдачи в рамках ЕГЭ, такое мнение высказал РИА Новости член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре профессор Игорь Мурог.

« "В качестве дальнейших шагов (совершенствования ЕГЭ – ред.) стоит рассмотреть включение в перечень предметов по выбору дисциплин, связанных с цифровой грамотностью и основами проектной деятельности", - сказал политик.

Мурог также высказался за донастройку системы апелляции для снижения субъективности при проверке творческих частей экзамена.