Сенатор предложил включить в ЕГЭ дисциплины по цифровой грамотности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре профессор Игорь Мурог предложил рассмотреть включение дисциплин, связанных с цифровой грамотностью, в перечень предметов по выбору для сдачи в рамках ЕГЭ.
- Мурог высказался за донастройку системы апелляции для снижения субъективности при проверке творческих частей экзамена.
- Сенатор отметил, что любые изменения должны быть направлены на гуманизацию процедуры сдачи ЕГЭ, например, за счет введения дополнительных возможностей для пересдачи и более прозрачной системы оценки.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Следует рассмотреть включение дисциплин, связанных с цифровой грамотностью, в перечень предметов по выбору для сдачи в рамках ЕГЭ, такое мнение высказал РИА Новости член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре профессор Игорь Мурог.
«
"В качестве дальнейших шагов (совершенствования ЕГЭ – ред.) стоит рассмотреть включение в перечень предметов по выбору дисциплин, связанных с цифровой грамотностью и основами проектной деятельности", - сказал политик.
Мурог также высказался за донастройку системы апелляции для снижения субъективности при проверке творческих частей экзамена.
"По различным оценкам, до 70% выпускников отмечают высокий уровень стресса в период сдачи ЕГЭ, поэтому любые изменения должны быть направлены и на гуманизацию процедуры - например, за счет введения дополнительных возможностей для пересдачи и более прозрачной системы оценки", - заключил сенатор.