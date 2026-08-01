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Сенатор предложил включить в ЕГЭ дисциплины по цифровой грамотности - РИА Новости, 01.08.2026
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13:52 01.08.2026
Сенатор предложил включить в ЕГЭ дисциплины по цифровой грамотности

Мурог предложил включить в ЕГЭ дисциплины, связанные с цифровой грамотностью

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУченик перед началом ЕГЭ
Ученик перед началом ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре профессор Игорь Мурог предложил рассмотреть включение дисциплин, связанных с цифровой грамотностью, в перечень предметов по выбору для сдачи в рамках ЕГЭ.
  • Мурог высказался за донастройку системы апелляции для снижения субъективности при проверке творческих частей экзамена.
  • Сенатор отметил, что любые изменения должны быть направлены на гуманизацию процедуры сдачи ЕГЭ, например, за счет введения дополнительных возможностей для пересдачи и более прозрачной системы оценки.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Следует рассмотреть включение дисциплин, связанных с цифровой грамотностью, в перечень предметов по выбору для сдачи в рамках ЕГЭ, такое мнение высказал РИА Новости член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре профессор Игорь Мурог.
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"В качестве дальнейших шагов (совершенствования ЕГЭ – ред.) стоит рассмотреть включение в перечень предметов по выбору дисциплин, связанных с цифровой грамотностью и основами проектной деятельности", - сказал политик.
Мурог также высказался за донастройку системы апелляции для снижения субъективности при проверке творческих частей экзамена.
"По различным оценкам, до 70% выпускников отмечают высокий уровень стресса в период сдачи ЕГЭ, поэтому любые изменения должны быть направлены и на гуманизацию процедуры - например, за счет введения дополнительных возможностей для пересдачи и более прозрачной системы оценки", - заключил сенатор.
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