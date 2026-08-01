В Минске рассказали о неизвестных ранее сожженных фашистами деревнях

Краткий пересказ от РИА ИИ В ходе расследования дела о геноциде белорусского народа получены данные об уничтожении фашистами деревень Слободка и Янополь.

Деревня Слободка Лепельского района Витебской области была уничтожена гитлеровскими захватчиками 19 января 1943 года.

Деревня Янополь Жабинковского района Брестской области была уничтожена 30 сентября 1943 года по обвинению одного из немецких солдат в краже автомата.

МИНСК, 1 авг – РИА Новости. При расследовании дела о геноциде белорусского народа в Великую Отечественную войну получены данные об уничтожении фашистами деревень Слободка и Янополь, о чем ранее не было известно, сообщил в интервью РИА Новости замначальника управления по надзору за расследованием особо важных уголовных дел Генпрокуратуры Белоруссии Дмитрий Януш.

Генпрокурор Белоруссии в апреле 2021 года возбудил уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны. В рамках расследования выявляются новые факты преступлений нацистов против мирного населения Белоруссии, в том числе факты сожжения белорусских деревень вместе с жителями.

"В процессе изучения архивных уголовных дел нам стало известно об уничтожении гитлеровскими захватчиками 19 января 1943 года деревни Слободка Лепельского района Витебской области . О сожжении этой деревни упоминалось в протоколе допроса местного жителя, чудом уцелевшего от расправы", - рассказал Януш.

Он отметил, что до начала войны в деревне насчитывалось 28 дворов и 139 жителей. "Вместе с домами и постройками фашистами сожжено и расстреляно, по разным данным, от 97 до 132 сельчан. Некоторые жители, получив ранения, притворились мертвыми и таким образом сумели избежать смерти. Были дети, которым удалось спрятаться", - продолжил собеседник агентства. По его словам, есть свидетельства, что во время этой акции в дома вместе с жителями бросали гранаты, людей били, пытали, расстреливали из пулемета, маленьких детей живыми бросали в огонь.

Януш отметил, что в большинстве случаев фашисты оправдывали свои действия абсолютно бездоказательными подозрениями о якобы имевших место связях жителей конкретной деревни с партизанами. "Но о какой связи жертв с партизанами можно вести речь, когда, например, на глазах у матери фашисты ее трехлетнему ребенку разбивали прикладом голову, а затем его тело бросали в огонь?" - сказал он.

Кроме того, замначальника управления рассказал, что в ходе следствия были получены данные об уничтожении 30 сентября 1943 года деревни Янополь Жабинковского района Брестской области. Отправной точкой в расследовании здесь послужили показания местного жителя, который поделился воспоминаниями своей матери, проживавшей в годы войны в этой местности.

"Формальным поводом для уничтожения деревни послужили обвинения одного из немецких солдат, что у него якобы украл автомат один из местных жителей. Было выдвинуто требование вернуть автомат или деревня будет уничтожена. В итоге в деревню вошли немецкие солдаты и расстреляли всех, кто не успел спрятаться в лесу, а дома сожгли", - рассказал он.

Собеседник подчеркнул, что фашисты убивали всех, включая грудных детей, не считались с возрастом жертв. "Выжить смогли немногие, например, несколько девочек спрятались за сараем в крапиве и позже, после войны, рассказали об этой трагедии своим детям", - подчеркнул Януш.