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В Минске рассказали о неизвестных ранее сожженных фашистами деревнях - РИА Новости, 01.08.2026
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03:35 01.08.2026
В Минске рассказали о неизвестных ранее сожженных фашистами деревнях

Януш: найдены новые данные о сожжении фашистами деревень в Белоруссии

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Флаг Белоруссии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ходе расследования дела о геноциде белорусского народа получены данные об уничтожении фашистами деревень Слободка и Янополь.
  • Деревня Слободка Лепельского района Витебской области была уничтожена гитлеровскими захватчиками 19 января 1943 года.
  • Деревня Янополь Жабинковского района Брестской области была уничтожена 30 сентября 1943 года по обвинению одного из немецких солдат в краже автомата.
МИНСК, 1 авг – РИА Новости. При расследовании дела о геноциде белорусского народа в Великую Отечественную войну получены данные об уничтожении фашистами деревень Слободка и Янополь, о чем ранее не было известно, сообщил в интервью РИА Новости замначальника управления по надзору за расследованием особо важных уголовных дел Генпрокуратуры Белоруссии Дмитрий Януш.
Генпрокурор Белоруссии в апреле 2021 года возбудил уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны. В рамках расследования выявляются новые факты преступлений нацистов против мирного населения Белоруссии, в том числе факты сожжения белорусских деревень вместе с жителями.
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"В процессе изучения архивных уголовных дел нам стало известно об уничтожении гитлеровскими захватчиками 19 января 1943 года деревни Слободка Лепельского района Витебской области. О сожжении этой деревни упоминалось в протоколе допроса местного жителя, чудом уцелевшего от расправы", - рассказал Януш.
Он отметил, что до начала войны в деревне насчитывалось 28 дворов и 139 жителей. "Вместе с домами и постройками фашистами сожжено и расстреляно, по разным данным, от 97 до 132 сельчан. Некоторые жители, получив ранения, притворились мертвыми и таким образом сумели избежать смерти. Были дети, которым удалось спрятаться", - продолжил собеседник агентства. По его словам, есть свидетельства, что во время этой акции в дома вместе с жителями бросали гранаты, людей били, пытали, расстреливали из пулемета, маленьких детей живыми бросали в огонь.
Януш отметил, что в большинстве случаев фашисты оправдывали свои действия абсолютно бездоказательными подозрениями о якобы имевших место связях жителей конкретной деревни с партизанами. "Но о какой связи жертв с партизанами можно вести речь, когда, например, на глазах у матери фашисты ее трехлетнему ребенку разбивали прикладом голову, а затем его тело бросали в огонь?" - сказал он.
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Кроме того, замначальника управления рассказал, что в ходе следствия были получены данные об уничтожении 30 сентября 1943 года деревни Янополь Жабинковского района Брестской области. Отправной точкой в расследовании здесь послужили показания местного жителя, который поделился воспоминаниями своей матери, проживавшей в годы войны в этой местности.
"Формальным поводом для уничтожения деревни послужили обвинения одного из немецких солдат, что у него якобы украл автомат один из местных жителей. Было выдвинуто требование вернуть автомат или деревня будет уничтожена. В итоге в деревню вошли немецкие солдаты и расстреляли всех, кто не успел спрятаться в лесу, а дома сожгли", - рассказал он.
Собеседник подчеркнул, что фашисты убивали всех, включая грудных детей, не считались с возрастом жертв. "Выжить смогли немногие, например, несколько девочек спрятались за сараем в крапиве и позже, после войны, рассказали об этой трагедии своим детям", - подчеркнул Януш.
Как ранее сообщал РИА Новости Януш, в ходе расследования уголовного дела установлены примерно 3,6 тысячи ранее неизвестных сожженных деревень. В настоящее время есть подтвержденные данные об уничтожении фашистами полностью либо частично 12 868 населенных пунктов в Белоруссии. Вместе с тем список может вырасти еще на несколько десятков деревень после верификации полученных новых данных.
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