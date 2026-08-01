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В Дагестане третий день ищут утонувшего туриста из Омска - РИА Новости, 01.08.2026
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15:53 01.08.2026

В Дагестане третий день ищут утонувшего туриста из Омска

© Фото : МЧС России по Республике ДагестанПоисковая операция в Дагестане
Поисковая операция в Дагестане - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото : МЧС России по Республике Дагестан
Поисковая операция в Дагестане. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Дагестане третьи сутки ищут туриста из Омска, который утонул в водохранилище в селе Сегелер.
  • Поиски осложняются из-за трудных условий: большая глубина, заиленное дно и нулевая видимость под водой.
МАХАЧКАЛА, 1 авг - РИА Новости. Турист из Омска утонул в водохранилище в Дагестане, катаясь на сапборде в нетрезвом виде, его ищут третьи сутки, сообщили в МЧС республики.
Дагестане третьи сутки ищут туриста из Омска, утонувшего в водохранилище. Трагедия произошла в селе Сегелер. По словам свидетелей, 34-летний мужчина катался на сапборде в нетрезвом виде, упал в воду и не смог выплыть", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что поиски осложняются трудными условиями: глубина водоема составляет пять-восемь метров, дно сильно заилено, а видимость под водой практически нулевая. В операции участвуют спасатели, местные жители, задействованы лодки.
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ПроисшествияОмскРеспублика ДагестанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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