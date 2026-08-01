В Дагестане третий день ищут утонувшего туриста из Омска

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Дагестане третьи сутки ищут туриста из Омска, который утонул в водохранилище в селе Сегелер.
- Поиски осложняются из-за трудных условий: большая глубина, заиленное дно и нулевая видимость под водой.
МАХАЧКАЛА, 1 авг - РИА Новости. Турист из Омска утонул в водохранилище в Дагестане, катаясь на сапборде в нетрезвом виде, его ищут третьи сутки, сообщили в МЧС республики.
В ведомстве отметили, что поиски осложняются трудными условиями: глубина водоема составляет пять-восемь метров, дно сильно заилено, а видимость под водой практически нулевая. В операции участвуют спасатели, местные жители, задействованы лодки.