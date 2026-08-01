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На мужчину, снявшего последствия атак БПЛА в Петербурге, составили протокол - РИА Новости, 01.08.2026
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14:02 01.08.2026
На мужчину, снявшего последствия атак БПЛА в Петербурге, составили протокол

На мужчину, снимавшего последствия атак БПЛА в Петербурге, составили протокол

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Петербурге на мужчину составили протокол об административном правонарушении за съемку последствий атак БПЛА.
  • Он снимал на камеру атаку БПЛА на склады Wildberries 24 июля и выложил видео в запрещенную в России социальную сеть.
  • В силовых структурах отметили, что если бы в видео попали российские средства ПВО с привязкой к местности, то речь могла идти об уголовной ответственности по статье о госизмене.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг - РИА Новости. Протокол об административном правонарушении составили на мужчину, который снимал последствия атак БПЛА в Петербурге, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«
"Накануне правоохранители задержали мужчину 1995 года рождения, который во время налета БПЛА на склады Wildberries 24 июля снимал происходящее на камеру. На первый раз на мужчину составили протокол об правонарушении, предусмотренном пунктом 1 статьи 8-6-3 закона Санкт-Петербурга 273-70", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что мужчина не только снял происходящее на видео, но и выложил его на своей странице в сети Instagram*, которое сразу подхватили популярные проукраинские каналы.
В силовых структурах отметили, что в случае, если бы в его видео попали российские средства ПВО с привязкой к местности, то речь могла идти об уголовной ответственности по статье о госизмене.
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