Бориско остался в запасе ЦСКА на матч РПЛ против "Крыльев Советов"

Краткий пересказ от РИА ИИ Вратарь Владислав Тороп выйдет в стартовом составе ЦСКА на встречу второго тура Российской премьер-лиги против «Крыльев Советов».

Встреча пройдет в субботу в Москве и начнется в 16:15 мск.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Вратарь Владислав Тороп выйдет в стартовом составе московского футбольного клуба ЦСКА на встречу второго тура Российской премьер-лиги против самарских "Крыльев Советов".

Встреча пройдет в субботу в Москве и начнется в 16:15 мск.

На скамейке запасных остались купленный 28 июля у калининградской "Балтики" вратарь Максим Бориско и пропустивший предыдущую встречу из-за проблем со здоровьем полузащитник Дмитрий Баринов.