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Бориско остался в запасе ЦСКА на матч РПЛ против "Крыльев Советов" - РИА Новости Спорт, 01.08.2026
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Футбол
 
15:24 01.08.2026
Бориско остался в запасе ЦСКА на матч РПЛ против "Крыльев Советов"

Вратарь Тороп выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч против "Крыльев Советов"

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМаксим Бориско
Максим Бориско - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вратарь Владислав Тороп выйдет в стартовом составе ЦСКА на встречу второго тура Российской премьер-лиги против «Крыльев Советов».
  • Встреча пройдет в субботу в Москве и начнется в 16:15 мск.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Вратарь Владислав Тороп выйдет в стартовом составе московского футбольного клуба ЦСКА на встречу второго тура Российской премьер-лиги против самарских "Крыльев Советов".
Встреча пройдет в субботу в Москве и начнется в 16:15 мск.
На скамейке запасных остались купленный 28 июля у калининградской "Балтики" вратарь Максим Бориско и пропустивший предыдущую встречу из-за проблем со здоровьем полузащитник Дмитрий Баринов.
В апреле основной вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев получил повреждение в матче 23-го тура чемпионата России против тольяттинского "Акрона" (2:1). Из-за возникшего после травмы воспаления восстановление 40-летнего вратаря затянулось, он пропустил концовку сезона-2025/26. Место в воротах занял Тороп.
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ФутболСпортМаксим БорискоВладислав ТоропПФК ЦСКАДмитрий Баринов
 
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