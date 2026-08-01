Российские вольники взяли два золота в предпоследний день юниорского ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Магомед Ибрагимов и Магомед Омаров стали победителями чемпионата мира по спортивной борьбе среди юниоров в Баку: Ибрагимов победил в весовой категории до 65 кг, Омаров — до 110 кг.
- Кантемир Эльмесов стал бронзовым призером в категории до 80 кг.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российские вольники Магомед Ибрагимов и Магомед Омаров стали победителями чемпионата мира по спортивной борьбе среди юниоров (до 17 лет), который проходит в Баку.
Ибрагимов победил в весовой категории до 65 кг, Омаров - до 110 кг. В категории до 80 кг бронзовым призером стал Кантемир Эльмесов.
Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 2 августа. В мае Объединенный мир борьбы (UWW) сообщил о допуске российских и белорусских спортсменов до международных соревнований без каких-либо ограничений во всех возрастных категориях.