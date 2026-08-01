Российские вольники взяли два золота в предпоследний день юниорского ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Магомед Ибрагимов и Магомед Омаров стали победителями чемпионата мира по спортивной борьбе среди юниоров в Баку: Ибрагимов победил в весовой категории до 65 кг, Омаров — до 110 кг.

Кантемир Эльмесов стал бронзовым призером в категории до 80 кг.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российские вольники Магомед Ибрагимов и Магомед Омаров стали победителями чемпионата мира по спортивной борьбе среди юниоров (до 17 лет), который проходит в Баку.

Ибрагимов победил в весовой категории до 65 кг, Омаров - до 110 кг. В категории до 80 кг бронзовым призером стал Кантемир Эльмесов.