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Российские вольники взяли два золота в предпоследний день юниорского ЧМ - РИА Новости Спорт, 01.08.2026
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Единоборства
 
19:34 01.08.2026 (обновлено: 19:35 01.08.2026)
Российские вольники взяли два золота в предпоследний день юниорского ЧМ

Российские вольники завоевали два золота в предпоследний день юниорского ЧМ

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГреко-римская борьба
Греко-римская борьба - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Магомед Ибрагимов и Магомед Омаров стали победителями чемпионата мира по спортивной борьбе среди юниоров в Баку: Ибрагимов победил в весовой категории до 65 кг, Омаров — до 110 кг.
  • Кантемир Эльмесов стал бронзовым призером в категории до 80 кг.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российские вольники Магомед Ибрагимов и Магомед Омаров стали победителями чемпионата мира по спортивной борьбе среди юниоров (до 17 лет), который проходит в Баку.
Ибрагимов победил в весовой категории до 65 кг, Омаров - до 110 кг. В категории до 80 кг бронзовым призером стал Кантемир Эльмесов.
Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 2 августа. В мае Объединенный мир борьбы (UWW) сообщил о допуске российских и белорусских спортсменов до международных соревнований без каких-либо ограничений во всех возрастных категориях.
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