Краткий пересказ от РИА ИИ Агент Дмитрий Селюк заявил, что у футболиста московского "Локомотива" Алексея Батракова не будет должных перспектив при переходе в стамбульский "Галатасарай".

Он считает, что турецкий чемпионат специфичен и неперспективен для Батракова, а также упоминает проблемы в "Галатасарае", такие как конфликт с Осимхеном из-за невыплаты зарплаты.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Агент Дмитрий Селюк заявил РИА Новости, что у футболиста московского "Локомотива" Алексея Батракова не будет должных перспектив при переходе в стамбульский "Галатасарай".

Ранее журналист Ягыз Сабунджуоглу в соцсети Х сообщил, что " Галатасарай " достиг договоренности с Батраковым по условиям контракта. По информации источника, в " Локомотив " направлено "официальное письмо о заинтересованности". Клубы продолжают официальные переговоры по трансферу.

"Думаю, это все болтовня. Батракову нет смысла идти в турецкий чемпионат, и дело даже не в деньгах. Деньги он может получать и в "Локомотиве" получать. Тут вопрос в в перспективах. Турецкий чемпионат очень специфичный, их клубы и сборная мало чего добиваются на европейской арене. Они крутятся внутри чемпионата, у них то по 500 тысяч человек за договорные матчи арестовывают, то 17 руководителей клубов снимают. И если туда пойти, можно очень серьезно застрять", - сказал Селюк.