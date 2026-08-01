Селюк прокомментировал возможный переход Батракова в "Галатасарай"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Агент Дмитрий Селюк заявил, что у футболиста московского "Локомотива" Алексея Батракова не будет должных перспектив при переходе в стамбульский "Галатасарай".
- Он считает, что турецкий чемпионат специфичен и неперспективен для Батракова, а также упоминает проблемы в "Галатасарае", такие как конфликт с Осимхеном из-за невыплаты зарплаты.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Агент Дмитрий Селюк заявил РИА Новости, что у футболиста московского "Локомотива" Алексея Батракова не будет должных перспектив при переходе в стамбульский "Галатасарай".
Ранее журналист Ягыз Сабунджуоглу в соцсети Х сообщил, что "Галатасарай" достиг договоренности с Батраковым по условиям контракта. По информации источника, в "Локомотив" направлено "официальное письмо о заинтересованности". Клубы продолжают официальные переговоры по трансферу.
"Думаю, это все болтовня. Батракову нет смысла идти в турецкий чемпионат, и дело даже не в деньгах. Деньги он может получать и в "Локомотиве" получать. Тут вопрос в в перспективах. Турецкий чемпионат очень специфичный, их клубы и сборная мало чего добиваются на европейской арене. Они крутятся внутри чемпионата, у них то по 500 тысяч человек за договорные матчи арестовывают, то 17 руководителей клубов снимают. И если туда пойти, можно очень серьезно застрять", - сказал Селюк.
"Потом будет единственный вариант - возвращаться обратно. То, что произошло с Артемом Дзюбой, Георгием Джикией, с Денисом Макаровым, который стал никому не нужен и вернулся в "Крылья Советов". Более того, у "Галатасарая" конфликт с Осимхеном, потому что последние месяцы он не получает зарплату. Так что не вижу смысла Батракову туда ехать. Не верю, что "Локомотив" на это пойдет даже при желании заработать денег, думаю, это все вбросы", - добавил он.