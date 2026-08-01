СМИ узнали о договоренности "Галатасарая" по контракту с Батраковым

Краткий пересказ от РИА ИИ Стамбульский футбольный клуб "Галатасарай" достиг договоренности с футболистом московского "Локомотива" Алексеем Батраковым по условиям контракта.

"Галатасарай" направил в "Локомотив" официальное письмо о заинтересованности и продолжает официальные переговоры по трансферу Батракова.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Стамбульский футбольный клуб "Галатасарай" достиг договоренности с футболистом московского "Локомотива" Алексеем Батраковым по условиям контракта, сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу в соцсети Х.

По информации источника, в "Локомотив" направлено "официальное письмо о заинтересованности". Клубы продолжают официальные переговоры по трансферу.

Ранее журналист Сафа Каан в соцсети Х сообщил, что клубы начали переговоры по трансферу Батракова, а также отметил, что "Галатасарай" также интересуется участником чемпионата мира в составе сборной Парагвая Хулио Энсисо, выступающим за французский "Страсбур", но приобретение 21-летнего россиянина является более приоритетным.

В конце мая агент полузащитника "Локомотива" Батракова Владимир Кузьмичев заявил РИА Новости, что после телефонного разговора у него возникло понимание того, что представители французского "Пари Сен-Жермен" планируют прилететь в Москву. После этого игрок признавался, что пока не может ответить на вопрос, продолжит ли он играть в чемпионате России. В июле Кузьмичев сообщил, что шансы на трансфер в "ПСЖ" сохраняются. Спортивный директор железнодорожников Дмитрий Ульянов заявил, что клуб не получал предложений по игроку.