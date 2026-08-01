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Уехавший в США экс-игрок "Локомотива-Кубани" стал баскетболистом ЦСКА - РИА Новости Спорт, 01.08.2026
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Баскетбол
 
10:25 01.08.2026 (обновлено: 10:32 01.08.2026)
Уехавший в США экс-игрок "Локомотива-Кубани" стал баскетболистом ЦСКА

Покинувший "Локомотив-Кубань" и уехавший в США Елатонцев стал игроком ЦСКА

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкБаскетбол. Единая лига ВТБ. Матч "Локомотив-Кубань" - "УНИКС"
Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч Локомотив-Кубань - УНИКС - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский баскетболист Кирилл Елатонцев подписал трехлетний контракт с ЦСКА.
  • Елатонцев заявил, что для него это большая честь и ответственность, и он готов выкладываться на максимум, чтобы помочь команде добиваться высоких результатов.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российский баскетболист Кирилл Елатонцев, ранее покинувший "Локомотив-Кубань", и уехавший играть в США при действующем контракте с краснодарским клубом, подписал соглашение с ЦСКА.
Контракт 24-летнего центрового с московским клубом рассчитан на три года.
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"Для меня это большая честь и одновременно большая ответственность. ЦСКА - клуб с богатой историей, высокими требованиями и чемпионскими амбициями. Возможность стать частью команды - важный шаг вперед. Теперь все мои мысли - о работе. Готов выкладываться на максимум и делать все возможное, чтобы помочь команде добиваться самых высоких результатов. Спасибо за доверие! До встречи на паркете!" - заявил Елатонцев.
Елатонцев является воспитанником "Локомотива-Кубани". В 2023 году баскетболист стал серебряным призером Единой лиги ВТБ. В ноябре 2025 года он покинул расположение российского клуба и отправился играть за команду Университета Оклахомы. "Локомотив-Кубань" направил официальные обращения по этому поводу в Российскую федерацию баскетбола (РФБ) , Международную федерацию баскетбола (FIBA) и Национальную ассоциацию студенческого спорта США (NCAA). Летом СМИ сообщали, что Российская федерация баскетбола (РФБ) выдала Елатонцеву статус свободного агента.
Средние показатели Елатонцева в прошедшем сезоне за Университет Оклахомы в NCAA составили 4,1 очка, 2,4 подбора, 0,6 передачи, 0,3 блок-шота за 13,7 минуты в 23 матчах.
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