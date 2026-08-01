Уехавший в США экс-игрок "Локомотива-Кубани" стал баскетболистом ЦСКА

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"Для меня это большая честь и одновременно большая ответственность. ЦСКА - клуб с богатой историей, высокими требованиями и чемпионскими амбициями. Возможность стать частью команды - важный шаг вперед. Теперь все мои мысли - о работе. Готов выкладываться на максимум и делать все возможное, чтобы помочь команде добиваться самых высоких результатов. Спасибо за доверие! До встречи на паркете!" - заявил Елатонцев.