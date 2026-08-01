"Балтика" одержала первую в истории победу над "Динамо"

Краткий пересказ от РИА ИИ Калининградский футбольный клуб «Балтика» обыграл московское «Динамо» в матче второго тура РПЛ со счетом 2:1.

Эта победа стала для «Балтики» первой над «Динамо» в официальных матчах.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Калининградский футбольный клуб "Балтика" обыграл московское "Динамо" в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча в Калининграде завершилась со счетом 2:1. В составе победителей мячи забили Николай Титков (57-я минута) и Брайан Хиль (74, с пенальти). У "Динамо" отличился Артур Гомес (76).

Эта победа стала для "Балтики" первой над "Динамо" в официальных матчах. До этого калининградцы десять раз уступили сопернику и четырежды сыграли с ним вничью.

Ворота московского клуба защищал Курбан Расулов. Игравший в матче первого тура Андрей Лунев не вошел в заявку. Хиль, восстановившийся после травмы, впервые с апреля сыграл в официальном матче, заменив во втором тайме Чинонсо Оффора. В прошлом сезоне он с 13 мячами стал лучшим бомбардиром "Балтики". Первый матч после возвращения в "Балтику" провел вратарь Евгений Латышонок, которого калининградский клуб арендовал у "Нижнего Новгорода".