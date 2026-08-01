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"Балтика" одержала первую в истории победу над "Динамо" - РИА Новости Спорт, 01.08.2026
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Футбол
 
22:44 01.08.2026 (обновлено: 22:46 01.08.2026)
"Балтика" одержала первую в истории победу над "Динамо"

Гол Хиля принес "Балтике" первую в истории победу над "Динамо"

© РИА Новости / Александр Подгорчук | Перейти в медиабанкКонстантин Тюкавин и Эдуардо Андерсон
Константин Тюкавин и Эдуардо Андерсон - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Александр Подгорчук
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Калининградский футбольный клуб «Балтика» обыграл московское «Динамо» в матче второго тура РПЛ со счетом 2:1.
  • Эта победа стала для «Балтики» первой над «Динамо» в официальных матчах.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Калининградский футбольный клуб "Балтика" обыграл московское "Динамо" в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча в Калининграде завершилась со счетом 2:1. В составе победителей мячи забили Николай Титков (57-я минута) и Брайан Хиль (74, с пенальти). У "Динамо" отличился Артур Гомес (76).
Российская премьер-лига (РПЛ)
01 августа 2026 • начало в 20:45
Завершен
Балтика
2 : 1
Динамо Москва
57‎’‎ • Николай Титков
(Натан Гассама)
75‎’‎ • Брайан Хиль (П)
76‎’‎ • Артур Гомес
(Иван Сергеев)
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Эта победа стала для "Балтики" первой над "Динамо" в официальных матчах. До этого калининградцы десять раз уступили сопернику и четырежды сыграли с ним вничью.
Ворота московского клуба защищал Курбан Расулов. Игравший в матче первого тура Андрей Лунев не вошел в заявку. Хиль, восстановившийся после травмы, впервые с апреля сыграл в официальном матче, заменив во втором тайме Чинонсо Оффора. В прошлом сезоне он с 13 мячами стал лучшим бомбардиром "Балтики". Первый матч после возвращения в "Балтику" провел вратарь Евгений Латышонок, которого калининградский клуб арендовал у "Нижнего Новгорода".
В третьем туре "Балтика" 8 августа сыграет в гостях с самарскими "Крыльями Советов", а московское "Динамо" на следующий день примет махачкалинское "Динамо".
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