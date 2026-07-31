В Госдуме отреагировали на отстранение российских хоккеистов от ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что отстранение сборных России по хоккею от участия в чемпионатах мира связано с юридической лазейкой, используемой руководством Международной федерации хоккея (IIHF).

Совет IIHF отклонил запрос Федерации хоккея России (ФХР) разрешить сборным России выступать на международных соревнованиях в сезоне-2026/27.

Светлана Журова считает, что в 2029 году, за год до Олимпиады, европейское лобби в советах организаций может допустить российских спортсменов, но сейчас федерации пользуются формальной лазейкой для недопущения российских сборных на чемпионаты.

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что отстранение сборных России по хоккею от участия в чемпионатах мира вызвано юридической лазейкой, используемой руководством Международной федерации хоккея (IIHF).

В четверг совет IIHF отклонил запрос Федерации хоккея России (ФХР) разрешить сборным России выступать на международных соревнованиях в сезоне-2026/27. В мае президент IIHF канадец Люк Тардиф заявил, что организация в сентябре рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену.

"Руководство Международной федерации хоккея этим решением дает понять, что в данный момент времени отбора на Олимпиаду в хоккее нет, поэтому они напрямую могут не выполнять рекомендации МОК. В решении МОК нет же такого указания – что они должны допустить наших спортсменов на все чемпионаты мира и Европы. Ведь чемпионат мира по хоккею отчасти не является отборочным соревнованием к Олимпийским играм. Но ведь зимняя Олимпиада будет в 2030 году, поэтому все федерации по зимним видам спорта так себя и ведут", - сказала Журова.

"Потому что в советах всех этих организаций очень мощное европейское лобби. И в 2029 году, за год до Олимпиады, они нас всех допустят. Но это будет в 2029 году, а сейчас, извините, чемпионат пройдет без русских. У них есть формальная лазейка, они за нее и цепляются. Но если мы пойдем в суд, то мы можем объяснить, что чемпионат мира частично из-за рейтинга сборных является этапом отбора на Олимпиаду. Нам надо доказать, что все соревнования сейчас уже являются отборочными на Олимпиаду", - добавила собеседница агентства.