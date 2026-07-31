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Стало известно, у кого больше всего выросли зарплаты в мае - РИА Новости, 31.07.2026
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23:37 31.07.2026
Стало известно, у кого больше всего выросли зарплаты в мае

РИА Новости: сильнее всего зарплаты в России в мае выросли у частных детективов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средние зарплаты частных детективов в мае выросли в 2,1 раза в годовом выражении и достигли 174,1 тысячи рублей.
  • Зарплаты дизайнеров увеличились в 1,7 раза и составили 101,9 тысячи рублей, а переводчиков — в 1,6 раза, до 60,2 тысячи рублей.
  • Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в мае составила 110,2 тысячи рублей, увеличившись за год на 10%.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Средние зарплаты в России сильнее всего в мае выросли у частных детективов - сразу в 2,1 раза в годовом выражении - и достигли 174,1 тысячи рублей, следует из данных статистики, которые проанализировало РИА Новости.
На втором месте расположились дизайнеры, чьи трудовые доходы за год выросли в 1,7 раза и составили 101,9 тысячи рублей по итогам мая. Тройку лидеров замкнули переводчики - их зарплаты выросли в 1,6 раза, до 60,2 тысячи рублей.
В пятерку по темпам роста зарплат еще вошли сотрудники компаний, которые занимаются тиражированием аудио-, видео- и цифровых данных, и производители жестких дисков - их доходы выросли в 1,5 раза.
Организаторы конференций и выставок в мае стали получать на 47% больше, чем годом ранее, фотографы - на 46%, перестраховщики - на 44%, специалисты по разработке строительных проектов - на 41%, а специалисты в области права - на 38%.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. В мае в среднем по стране она составила 110,2 тысячи рублей, увеличившись за год на 10%.
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