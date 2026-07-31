Стало известно, у кого больше всего выросли зарплаты в мае

Краткий пересказ от РИА ИИ Средние зарплаты частных детективов в мае выросли в 2,1 раза в годовом выражении и достигли 174,1 тысячи рублей.

Зарплаты дизайнеров увеличились в 1,7 раза и составили 101,9 тысячи рублей, а переводчиков — в 1,6 раза, до 60,2 тысячи рублей.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в мае составила 110,2 тысячи рублей, увеличившись за год на 10%.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Средние зарплаты в России сильнее всего в мае выросли у частных детективов - сразу в 2,1 раза в годовом выражении - и достигли 174,1 тысячи рублей, следует из данных статистики, которые проанализировало РИА Новости.

На втором месте расположились дизайнеры, чьи трудовые доходы за год выросли в 1,7 раза и составили 101,9 тысячи рублей по итогам мая. Тройку лидеров замкнули переводчики - их зарплаты выросли в 1,6 раза, до 60,2 тысячи рублей.

В пятерку по темпам роста зарплат еще вошли сотрудники компаний, которые занимаются тиражированием аудио-, видео- и цифровых данных, и производители жестких дисков - их доходы выросли в 1,5 раза.

Организаторы конференций и выставок в мае стали получать на 47% больше, чем годом ранее, фотографы - на 46%, перестраховщики - на 44%, специалисты по разработке строительных проектов - на 41%, а специалисты в области права - на 38%.