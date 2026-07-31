Белозеров рассказал Путину о средней зарплате в РЖД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средняя заработная плата в РЖД составляет почти 119 тысяч рублей.
- В настоящее время в холдинге работает 851 тысяча человек.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Средняя заработная плата в РЖД составляет почти 119 тысяч рублей, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Глава РЖД рассказал, что в настоящее время в холдинге работает 851 тысяча человек.
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"Но количество персонала вы сократили?"- спросил на это Путин.
"Да, это отдельный вопрос – как раз повышения производительности труда: мы никогда никого не сокращаем без того, чтобы достичь в технологическом процессе результата. При этом обычно люди всегда выходят на пенсию. Мы очень внимательно относимся к нашим сотрудникам, все остаются практически с компанией", - ответил глава РЖД.
Президент поинтересовался, насколько выросла зарплата. "Больше 8%, да?" - спросил он.
"Да, Владимир Владимирович, и сейчас почти 119 тысяч средняя заработная плата у нас в коллективе", - ответил глава РЖД.
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