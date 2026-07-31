Рейтинг@Mail.ru
Белозеров рассказал Путину о средней зарплате в РЖД - РИА Новости, 31.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 31.07.2026
Белозеров рассказал Путину о средней зарплате в РЖД

Глава РЖД Белозеров: средняя зарплата в холдинге составляет 119 тысяч рублей

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров во время встречи
Президент России Владимир Путин и генеральный директор - председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров во время встречи - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Александр Казаков
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средняя заработная плата в РЖД составляет почти 119 тысяч рублей.
  • В настоящее время в холдинге работает 851 тысяча человек.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Средняя заработная плата в РЖД составляет почти 119 тысяч рублей, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Глава РЖД рассказал, что в настоящее время в холдинге работает 851 тысяча человек.
Президент России Владимир Путин и генеральный директор - председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров во время встречи - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
Путин назвал РЖД одним из лидеров России по росту производительности труда
Вчера, 13:53
«
"Но количество персонала вы сократили?"- спросил на это Путин.
"Да, это отдельный вопрос – как раз повышения производительности труда: мы никогда никого не сокращаем без того, чтобы достичь в технологическом процессе результата. При этом обычно люди всегда выходят на пенсию. Мы очень внимательно относимся к нашим сотрудникам, все остаются практически с компанией", - ответил глава РЖД.
Президент поинтересовался, насколько выросла зарплата. "Больше 8%, да?" - спросил он.
"Да, Владимир Владимирович, и сейчас почти 119 тысяч средняя заработная плата у нас в коллективе", - ответил глава РЖД.
Генеральный директор РЖД Олег Белозеров - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
Белозеров рассказал Путину, как развиваются РЖД
Вчера, 13:26
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинОлег БелозеровРЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала