Белозеров рассказал Путину о средней зарплате в РЖД

"Да, это отдельный вопрос – как раз повышения производительности труда: мы никогда никого не сокращаем без того, чтобы достичь в технологическом процессе результата. При этом обычно люди всегда выходят на пенсию. Мы очень внимательно относимся к нашим сотрудникам, все остаются практически с компанией", - ответил глава РЖД.