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Всемирная федерация армрестлинга сняла санкции с россиян - РИА Новости Спорт, 31.07.2026
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14:29 31.07.2026
Всемирная федерация армрестлинга сняла санкции с россиян

Всемирная федерация армрестлинга сняла все санкции с россиян

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаги России на фоне Спасской башни
Флаги России на фоне Спасской башни - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Флаги России на фоне Спасской башни. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Всемирная федерация армрестлинга (WAF) восстановила членство Федерации армрестлинга России и сняла все ограничения на участие россиян в турнирах.
  • Российские атлеты вновь смогут выступать под государственным флагом и с гимном России на Всемирном чемпионате по армрестлингу.
  • Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 7 июля временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Всемирная федерация армрестлинга (WAF) восстановила членство Федерации армреслинга России и сняла все ограничения на участие россиян в турнирах, сообщил в своем Telegram-канале министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
"Поздравляю Федерацию армрестлинга России с полным восстановлением членства в WAF и снятии всех ограничений на участие наших спортсменов, команд и официальных лиц. Это особенно хорошая новость для российского спорта перед Всемирным чемпионатом по армрестлингу, где российские атлеты вновь смогут выступать под государственным флагом и с гимном России, а результаты будут учитываться в общекомандном зачете", - написал Дегтярев.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 7 июля временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. После этого ряд федераций допустили российских спортсменов до соревнований.
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СпортРоссияМихаил ДегтяревОлимпийский комитет России (ОКР)Международный олимпийский комитет (МОК)
 
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