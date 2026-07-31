Всемирная федерация армрестлинга сняла санкции с россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Всемирная федерация армрестлинга (WAF) восстановила членство Федерации армрестлинга России и сняла все ограничения на участие россиян в турнирах.
- Российские атлеты вновь смогут выступать под государственным флагом и с гимном России на Всемирном чемпионате по армрестлингу.
- Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 7 июля временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Всемирная федерация армрестлинга (WAF) восстановила членство Федерации армреслинга России и сняла все ограничения на участие россиян в турнирах, сообщил в своем Telegram-канале министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
"Поздравляю Федерацию армрестлинга России с полным восстановлением членства в WAF и снятии всех ограничений на участие наших спортсменов, команд и официальных лиц. Это особенно хорошая новость для российского спорта перед Всемирным чемпионатом по армрестлингу, где российские атлеты вновь смогут выступать под государственным флагом и с гимном России, а результаты будут учитываться в общекомандном зачете", - написал Дегтярев.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 7 июля временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. После этого ряд федераций допустили российских спортсменов до соревнований.
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