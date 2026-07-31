Всемирная федерация армрестлинга сняла санкции с россиян

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 7 июля временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. После этого ряд федераций допустили российских спортсменов до соревнований.