В Павлограде прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Павлограде Днепропетровской области на Украине прогремели взрывы.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Павлограде в Днепропетровской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Павлограде раздались взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.