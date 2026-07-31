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В Павлограде прогремел взрыв - РИА Новости, 31.07.2026
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16:10 31.07.2026 (обновлено: 17:37 31.07.2026)
В Павлограде прогремел взрыв

В Павлограде прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

© Днепропетровский меридиан/TelegramВзрыв в Павлограде Днепропетровской области на Украине. 31 июля 2026
Взрыв в Павлограде Днепропетровской области на Украине. 31 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Днепропетровский меридиан/Telegram
Взрыв в Павлограде Днепропетровской области на Украине. 31 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Павлограде Днепропетровской области на Украине прогремели взрывы.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Павлограде в Днепропетровской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Павлограде раздались взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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