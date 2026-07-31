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ВСУ минируют камеры GoPro, рассказал российский военный - РИА Новости, 31.07.2026
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09:19 31.07.2026
ВСУ минируют камеры GoPro, рассказал российский военный

Военный ВС России Ильин: ВСУ минируют камеры GoPro,

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие ВСУ начали использовать камеры GoPro в качестве самодельных мин.
  • Взрыв происходит сразу после поднятия устройства.
ДОНЕЦК, 31 июл — РИА Новости. Военнослужащие ВСУ начали использовать камеры GoPro в качестве самодельных мин, взрыв раздается сразу после поднятия устройства, рассказал РИА Новости заместитель командира батальона по военно-политической работе группировки войск "Центр" Артем Ильин.
По словам собеседника агентства, украинские военные в Днепропетровской области, предположительно при участии инженерно-саперных подразделений, оставляют в районе позиций заминированные камеры GoPro, а также другие предметы, способные привлечь внимание.
"Но вот самое интересное — это GoPro. Человек поднимает, загорается красный свет и происходит взрыв", — сказал Ильин.
Ранее российские военнослужащие неоднократно сообщали, что украинские боевики минируют не только технику, но и бытовые предметы — продукты, игрушки, пачки сигарет и другие вещи, которые могут оказаться в руках в том числе и мирных жителей.
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