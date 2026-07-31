ВСУ минируют камеры GoPro, рассказал российский военный

"Но вот самое интересное — это GoPro. Человек поднимает, загорается красный свет и происходит взрыв", — сказал Ильин.

Ранее российские военнослужащие неоднократно сообщали, что украинские боевики минируют не только технику, но и бытовые предметы — продукты, игрушки, пачки сигарет и другие вещи, которые могут оказаться в руках в том числе и мирных жителей.