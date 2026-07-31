В Воронежской области за ночь сбили восемь украинских дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Воронежской области за минувшую ночь были уничтожены восемь украинских беспилотников.
- По предварительным данным, пострадавших нет, но в одном из районов повреждено остекление и дверь частного дома из-за падения обломков сбитого БПЛА.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Восемь украинских беспилотников уничтожены в Воронежской области за минувшую ночь, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
Губернатор добавил, что в результате падения обломков сбитого БПЛА в одном из районов повреждено остекление и дверь частного дома.
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