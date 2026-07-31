Краткий пересказ от РИА ИИ
- На складе Wildberries в Волгограде произошло возгорание.
- По предварительным данным, никто не пострадал.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. На складе Wildberries в Волгограде произошло возгорание, сообщили в пресс-службе компании.
"На месте работают пожарные расчеты. Предварительно, пострадавших нет", — говорится в посте в Telegram-канале.
Прием и отгрузка заказов происходят на других объектах, добавили в компании.
В пятницу утром Волгоградская область подверглась массированной атаке БПЛА. По словам губернатора Андрея Бочарова, пострадали пять человек, их госпитализировали. Два дома получили повреждения, на промышленном предприятии ТЭК вспыхнул пожар.
В отличие от ВСУ, российская армия бьет исключительно по объектам ВПК противника. Бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18