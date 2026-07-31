Рейтинг@Mail.ru
В Волгограде произошло возгорание на логистическом объекте Wildberries - РИА Новости, 31.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:46 31.07.2026 (обновлено: 08:22 31.07.2026)
В Волгограде произошло возгорание на логистическом объекте Wildberries

В Волгограде произошло возгорание на складе Wildberries

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На складе Wildberries в Волгограде произошло возгорание.
  • По предварительным данным, никто не пострадал.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. На складе Wildberries в Волгограде произошло возгорание, сообщили в пресс-службе компании.
"На месте работают пожарные расчеты. Предварительно, пострадавших нет", — говорится в посте в Telegram-канале.
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Пострадавшим от атак на Wildberries бизнесменам подготовят меры поддержки
Вчера, 18:00
Прием и отгрузка заказов происходят на других объектах, добавили в компании.
В пятницу утром Волгоградская область подверглась массированной атаке БПЛА. По словам губернатора Андрея Бочарова, пострадали пять человек, их госпитализировали. Два дома получили повреждения, на промышленном предприятии ТЭК вспыхнул пожар.
В отличие от ВСУ, российская армия бьет исключительно по объектам ВПК противника. Бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияВолгоградВолгоградская областьАндрей БочаровВайлдберриз (Wildberries)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала