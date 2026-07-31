В Волгограде произошло возгорание на логистическом объекте Wildberries

Краткий пересказ от РИА ИИ На складе Wildberries в Волгограде произошло возгорание.

По предварительным данным, никто не пострадал.

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. На складе Wildberries в Волгограде произошло возгорание, сообщили в пресс-службе компании.

"На месте работают пожарные расчеты. Предварительно, пострадавших нет", — говорится в посте в Telegram-канале

Прием и отгрузка заказов происходят на других объектах, добавили в компании.

В пятницу утром Волгоградская область подверглась массированной атаке БПЛА. По словам губернатора Андрея Бочарова, пострадали пять человек, их госпитализировали. Два дома получили повреждения, на промышленном предприятии ТЭК вспыхнул пожар.