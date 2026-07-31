Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские военные поразили логистический узел "Новой почты" в Днепропетровской области.
- ВСУ активно использовали его для доставки и хранения грузов военного назначения, дронов и их комплектующих.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Российские военные поразили сортировочный комплекс "Новой почты" в районе села Подгорное в Днепропетровской области, сообщило Минобороны.
"Узел активно использовался в интересах ВСУ для доставки, хранения грузов военного назначения, беспилотных летательных аппаратов и их комплектующих", — рассказали там.
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Удар нанесли с применением дрона "Герань-4".
В Минобороны не раз подчеркивали, что армия бьет по инфраструктуре для снижения военно-экономического потенциала противника. При этом бойцы применяют ударные БПЛА и высокоточное оружие большой дальности, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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