Угуев стал первым девятикратным чемпионом России по вольной борьбе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заур Угуев стал первым в истории девятикратным чемпионом России по вольной борьбе.
- В финале чемпионата России в весовой категории до 61 кг Угуев победил Рамиза Гамзатова.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Заур Угуев стал первым в истории девятикратным чемпионом России по вольной борьбе.
Ранее Угуев делил лидерство с олимпийским чемпионом Хаджимуратом Гацаловым, который становился чемпионом страны в 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2011 и 2015 годах.
Угуеву 31 год. Он также выигрывал чемпионат России в 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 и 2025 годах. Кроме того, борец является трехкратным чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы и победителем Олимпийских игр в Токио.
Результаты других соревнований:
весовая категория до 70 кг: 1. Ибрагим Ибрагимов, 2. Азнаур Таваев, 3. Константин Капрынов и Магомед-Эми Эльтемиров;
весовая категория до 79 кг: 1. Исмаил Ханиев, 2. Ахмед Усманов, 3. Гаджимурад Алихмаев и Саид Сайдулов;
весовая категория до 92 кг: 1. Аманула Гаджимагомедов, 2. Азамат Хадзарагов, 3. Владислав Валиев и Амир Булатов.
Чемпионат России проходит в Москве и завершится 1 августа.