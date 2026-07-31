Угуев стал первым девятикратным чемпионом России по вольной борьбе

Ранее Угуев делил лидерство с олимпийским чемпионом Хаджимуратом Гацаловым, который становился чемпионом страны в 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2011 и 2015 годах.

Угуеву 31 год. Он также выигрывал чемпионат России в 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 и 2025 годах. Кроме того, борец является трехкратным чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы и победителем Олимпийских игр в Токио.