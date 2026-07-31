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СМИ: около 40 тысяч мигрантов могли прорваться в Испанию из Марокко - РИА Новости, 31.07.2026
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10:14 31.07.2026 (обновлено: 12:46 31.07.2026)
СМИ: около 40 тысяч мигрантов могли прорваться в Испанию из Марокко

Antena3: около 40 тысяч мигрантов могли попасть в Сеуту из Марокко в четверг

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Около 40 тысяч мигрантов могли пересечь границу между Марокко и испанским анклавом Сеута в четверг, передает телеканал Antena3.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Около 40 тысяч мигрантов могли пересечь границу между Марокко и испанским анклавом Сеута, передает телеканал Antena3.
"С 11 до 18 часов четверга, по оценкам Гражданской гвардии, границу пересекли около 40 тысяч человек", — рассказали источники СМИ, назвав эту цифру приблизительной.
© AP Photo / Antonio Sempere

Мигранты из Марокко у границы с испанским анклавом Сеута

Мигранты из Марокко в испанской Сеуте

Мигранты из Марокко у границы с испанским анклавом Сеута

© AP Photo / Antonio Sempere
1 из 4
© REUTERS / Fabian Bimmer

Испанские солдаты на границе с Марокко в Сеуте

Испанские солдаты на границе с Марокко в Сеуте

Испанские солдаты на границе с Марокко в Сеуте

© REUTERS / Fabian Bimmer
2 из 4
© AP Photo / Antonio Sempere

Мигранты пересекают границу из Марокко в испанский анклав Сеута

Мигранты пересекают границу из Марокко в испанский анклав Сеута

Мигранты пересекают границу из Марокко в испанский анклав Сеута

© AP Photo / Antonio Sempere
3 из 4
© AP Photo / Antonio Sempere

Вещи, оставленные мигрантами после пересечения границы в Сеуте

Вещи, оставленные мигрантами после пересечения границы Марокко в Сеуте

Вещи, оставленные мигрантами после пересечения границы в Сеуте

© AP Photo / Antonio Sempere
4 из 4

Мигранты из Марокко у границы с испанским анклавом Сеута

© AP Photo / Antonio Sempere
1 из 4

Испанские солдаты на границе с Марокко в Сеуте

© REUTERS / Fabian Bimmer
2 из 4

Мигранты пересекают границу из Марокко в испанский анклав Сеута

© AP Photo / Antonio Sempere
3 из 4

Вещи, оставленные мигрантами после пересечения границы в Сеуте

© AP Photo / Antonio Sempere
4 из 4
Отмечается, что все население Сеуты составляет порядка 80 тысяч жителей.
Этот город столкнулся с резким ростом потока мигрантов, пытающихся попасть туда из Марокко вплавь и пешком. Особенно сильно ситуация накалилась в четверг: если за десять дней границу пересекли от полутора до двух тысяч человек, то накануне их количество стало исчисляться десятками тысяч.
Мигранты пересекают границу из Марокко в испанский анклав Сеута - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
МВД Испании связывает наплыв мигрантов в Сеуту с решением суда, пишут СМИ
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В миреСеутаМароккоИспанияПедро СанчесНаплыв мигрантов в Испании
 
 
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