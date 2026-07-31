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СМИ: около 40 тысяч мигрантов могли прорваться в Испанию из Марокко

Краткий пересказ от РИА ИИ Около 40 тысяч мигрантов могли пересечь границу между Марокко и испанским анклавом Сеута в четверг, передает телеканал Antena3.

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Около 40 тысяч мигрантов могли пересечь границу между Марокко и испанским анклавом Сеута, передает телеканал Около 40 тысяч мигрантов могли пересечь границу между Марокко и испанским анклавом Сеута, передает телеканал Antena3

" С 11 до 18 часов четверга , по оценкам Гражданской гвардии, границу пересекли около 40 тысяч человек", — рассказали источники СМИ, назвав эту цифру приблизительной.

© AP Photo / Antonio Sempere Мигранты из Марокко у границы с испанским анклавом Сеута Мигранты из Марокко у границы с испанским анклавом Сеута © AP Photo / Antonio Sempere 1 из 4 © REUTERS / Fabian Bimmer Испанские солдаты на границе с Марокко в Сеуте Испанские солдаты на границе с Марокко в Сеуте © REUTERS / Fabian Bimmer 2 из 4 © AP Photo / Antonio Sempere Мигранты пересекают границу из Марокко в испанский анклав Сеута Мигранты пересекают границу из Марокко в испанский анклав Сеута © AP Photo / Antonio Sempere 3 из 4 © AP Photo / Antonio Sempere Вещи, оставленные мигрантами после пересечения границы в Сеуте Вещи, оставленные мигрантами после пересечения границы в Сеуте © AP Photo / Antonio Sempere 4 из 4 Мигранты из Марокко у границы с испанским анклавом Сеута © AP Photo / Antonio Sempere 1 из 4 Испанские солдаты на границе с Марокко в Сеуте © REUTERS / Fabian Bimmer 2 из 4 Мигранты пересекают границу из Марокко в испанский анклав Сеута © AP Photo / Antonio Sempere 3 из 4 Вещи, оставленные мигрантами после пересечения границы в Сеуте © AP Photo / Antonio Sempere 4 из 4

Отмечается, что все население Сеуты составляет порядка 80 тысяч жителей.

Этот город столкнулся с резким ростом потока мигрантов, пытающихся попасть туда из Марокко вплавь и пешком. Особенно сильно ситуация накалилась в четверг: если за десять дней границу пересекли от полутора до двух тысяч человек, то накануне их количество стало исчисляться десятками тысяч.

По данным агентства EFE, полиции не было на месте, когда основная часть нелегалов прорвала ограждение между Кастильехосом и Сеутой. Силовики подключились позднее.