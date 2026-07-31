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Прозорова не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Мемфисе - РИА Новости Спорт, 31.07.2026
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Теннис
 
01:16 31.07.2026
Прозорова не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Мемфисе

Прозорова уступила Стирнс в матче второго круга турнира в Мемфисе

© Фото : Соцсети спортсменки Татьяна Прозорова
 Татьяна Прозорова - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : Соцсети спортсменки
Татьяна Прозорова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянка Татьяна Прозорова не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA 250 в Мемфисе.
  • В матче второго круга Прозорова уступила американке Пейтон Стирнс со счетом 1:6, 2:6.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россиянка Татьяна Прозорова не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA 250 в американском Мемфисе, призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов.
В матче второго круга занимающая 181-е место в мировом рейтинге Прозорова уступила американке Пейтон Стирнс (58-я ракетка мира) со счетом 1:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
The Memphis Classic
30 июля 2026 • начало в 23:35
Завершен
Татьяна Прозорова
0 : 21:62:6
Пейтон Стирнс
Календарь Турнирная таблица История встреч
В четвертьфинале соперницей Стирнс станет ее соотечественница Эльвина Калиева (132).
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