Прозорова не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Мемфисе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянка Татьяна Прозорова не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA 250 в Мемфисе.
- В матче второго круга Прозорова уступила американке Пейтон Стирнс со счетом 1:6, 2:6.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россиянка Татьяна Прозорова не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA 250 в американском Мемфисе, призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов.
В матче второго круга занимающая 181-е место в мировом рейтинге Прозорова уступила американке Пейтон Стирнс (58-я ракетка мира) со счетом 1:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты.
The Memphis Classic
30 июля 2026 • начало в 23:35
Завершен
0 : 21:62:6
В четвертьфинале соперницей Стирнс станет ее соотечественница Эльвина Калиева (132).