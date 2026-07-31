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Пегула стала соперницей Калинской по четвертьфиналу турнира в Вашингтоне - РИА Новости Спорт, 31.07.2026
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Теннис
 
00:12 31.07.2026
Пегула стала соперницей Калинской по четвертьфиналу турнира в Вашингтоне

Пегула сыграет с Калинской в четвертьфинале турнира в Вашингтоне

© Фото : Пресс-служба УимблдонаАмериканская теннисистка Джессика Пегула
Американская теннисистка Джессика Пегула - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : Пресс-служба Уимблдона
Американская теннисистка Джессика Пегула. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Джессика Пегула, третья ракетка мира, вышла в четвертьфинал хардового турнира категории WTA 500 в Вашингтоне.
  • В матче второго круга Пегула обыграла Магдалену Френх со счетом 3:6, 6:3, 6:0.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Третья ракетка мира американка Джессика Пегула вышла в четвертьфинал хардового турнира категории WTA 500 в Вашингтоне, призовой фонд которого превышает 1,6 млн долларов.
В матче второго круга Пегула обыграла польку Магдалену Френх (48-я ракетка мира) со счетом 3:6, 6:3, 6:0. Продолжительность встречи составила 1 час 53 минуты.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Mubadala Citi DC Open
30 июля 2026 • начало в 22:15
Завершен
Джессика Пегула
2 : 13:66:36:0
Магдалена Френх
Календарь Турнирная таблица История встреч
В четвертьфинале соперницей Пегулы станет россиянка Анна Калинская (20).
Российская теннисистка Кристина Лютова - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Лютова в 16 лет вышла в четвертьфинал на своем первом турнире WTA
30 июля, 21:46
 
ТеннисСпортВашингтон (штат)Джессика ПегулаАнна КалинскаяЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
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