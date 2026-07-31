Пегула стала соперницей Калинской по четвертьфиналу турнира в Вашингтоне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Джессика Пегула, третья ракетка мира, вышла в четвертьфинал хардового турнира категории WTA 500 в Вашингтоне.
- В матче второго круга Пегула обыграла Магдалену Френх со счетом 3:6, 6:3, 6:0.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Третья ракетка мира американка Джессика Пегула вышла в четвертьфинал хардового турнира категории WTA 500 в Вашингтоне, призовой фонд которого превышает 1,6 млн долларов.
В матче второго круга Пегула обыграла польку Магдалену Френх (48-я ракетка мира) со счетом 3:6, 6:3, 6:0. Продолжительность встречи составила 1 час 53 минуты.
Mubadala Citi DC Open
30 июля 2026 • начало в 22:15
Завершен
2 : 13:66:36:0
В четвертьфинале соперницей Пегулы станет россиянка Анна Калинская (20).