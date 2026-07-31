Краткий пересказ от РИА ИИ Игорю Козьякову, учредителю детского развивающего центра "Катюша", предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Уголовное дело было возбуждено после заявления Константина Цзю о том, что Козьяков не вернул ему 7 миллионов рублей, одолженных на развитие бизнеса.

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Учредителю детского развивающего центра "Катюша" Игорю Козьякову, против которого было возбуждено уголовное дело по заявлению бывшего чемпиона мира по боксу Константина Цзю, предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщила РИА Новости адвокат бизнесмена Ольга Карлова.

Уголовное дело в отношении Козьякова было возбуждено в ноябре 2025 года. Поводом послужило заявление Цзю , который утверждает, что в 2018–2019 годах одолжил бизнесмену в общей сложности 7 миллионов рублей на развитие бизнеса, однако тот не вернул долг.

"Моему доверителю было официально предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")... Мой доверитель свою вину не признает", — сказала собеседница агентства.

Защита не согласна с обвинением и считает его несправедливым. Козьяков ранее на очной ставке показал, что потратил полученные деньги на расширение площади детского центра и проведение ремонта, тогда как Цзю настаивает на том, что никаких работ не видел, и факт их выполнения отрицает. На этой неделе в центре "Катюша" состоялась проверка показаний.

"Следственные действия были проведены без участия Цзю. Следователь совместно с оперативным сотрудником полностью осмотрела помещение и ремонт центра с производством фотофиксации. К материалам уголовного дела приобщен технический план помещения с произведенными расширениями и улучшениями, сфотографировано все оборудование центра, рассчитанное специально для малышей с учетом их быстрого роста", — рассказала адвокат.