Российский синхронист завоевал бронзу чемпионата Европы

Краткий пересказ от РИА ИИ Российский синхронист Захар Трофимов стал бронзовым призером в технической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.

За свое выступление Захар Трофимов получил 235,7858 балла.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российский синхронист Захар Трофимов стал бронзовым призером в технической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже.

Трофимов получил за свое выступление 235,7858 балла. Победителем стал британец Ранджуо Томблин (249,3951), серебро завоевал итальянец Филиппо Пелати (241,7008).

Мужские соревнования в произвольной программе пройдут 3 августа.