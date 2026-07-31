Российский синхронист завоевал бронзу чемпионата Европы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский синхронист Захар Трофимов стал бронзовым призером в технической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.
- За свое выступление Захар Трофимов получил 235,7858 балла.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российский синхронист Захар Трофимов стал бронзовым призером в технической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже.
Трофимов получил за свое выступление 235,7858 балла. Победителем стал британец Ранджуо Томблин (249,3951), серебро завоевал итальянец Филиппо Пелати (241,7008).
Мужские соревнования в произвольной программе пройдут 3 августа.
Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. В начале мая Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) объявила, что полноценное возвращение спортсменов из России и Белоруссии произойдет не раньше 1 сентября 2026 года.