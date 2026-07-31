Владивосток прощается с главным тренером баскетбольного "Динамо" Сандлером

Краткий пересказ от РИА ИИ Прощание с главным тренером владивостокского баскетбольного клуба "Динамо" Эдуардом Сандлером проходит во Владивостоке в пятницу.

Церемония прощания началась в 12:00 (5.00 мск) в спорткомплексе "Олимпиец".

Эдуард Сандлер погиб, врезавшись в берег на гидроцикле.

ВЛАДИВОСТОК, 31 июл – РИА Новости. Прощание с главным тренером владивостокского баскетбольного клуба "Динамо" Эдуардом Сандлером проходит во Владивостоке в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.

Церемония прощания началась в 12.00 (5.00 мск) в спорткомпоексе "Олимпиец". Почтить память человека, который внес огромный вклад в развитие спорта Приморского края Дальнего Востока , собрались друзья, коллеги, болельщики.

Очередь в зал, где проходила церемония, начиналась в коридоре, люди в руках держали букеты, перевязанные траурной лентой.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко на церемонии прощания отметил неоценимый вклад Сандлера в развитие приморского спорта. Звучали слова коллег, друзей. Ученики тренера не могли сдержать слез, вспоминая его.

Десятки людей с цветами, которые шли в сторону спорткомплекса, можно было увидеть издалека.

"Я давний болельщик клуба, старался не пропускать ни одного матча. Эдуард Сандлер возродил баскетбол у нас, дал ему новую жизнь, дал возможность нам, болельщикам, наслаждаться прекрасной игрой", - рассказал РИА новости один из владивостокцев, направлявшихся с цветами к спорткомплексу.

Во вторник утром главное управление МЧС РФ по Приморскому краю сообщило, что Сандлер погиб, врезавшись в берег на гидроцикле. Следственное управление СК начало доследственную проверку по факту его гибели.