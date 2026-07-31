Рейтинг@Mail.ru
Владивосток прощается с главным тренером баскетбольного "Динамо" Сандлером - РИА Новости Спорт, 31.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
05:25 31.07.2026 (обновлено: 06:26 31.07.2026)
Владивосток прощается с главным тренером баскетбольного "Динамо" Сандлером

Во Владивостоке проходит прощание с тренером "Динамо" Сандлером

© Фото : из личного архива Эдуарда СандлераЭдуард Сандлер
Эдуард Сандлер - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : из личного архива Эдуарда Сандлера
Эдуард Сандлер. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прощание с главным тренером владивостокского баскетбольного клуба "Динамо" Эдуардом Сандлером проходит во Владивостоке в пятницу.
  • Церемония прощания началась в 12:00 (5.00 мск) в спорткомплексе "Олимпиец".
  • Эдуард Сандлер погиб, врезавшись в берег на гидроцикле.
ВЛАДИВОСТОК, 31 июл – РИА Новости. Прощание с главным тренером владивостокского баскетбольного клуба "Динамо" Эдуардом Сандлером проходит во Владивостоке в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония прощания началась в 12.00 (5.00 мск) в спорткомпоексе "Олимпиец". Почтить память человека, который внес огромный вклад в развитие спорта Приморского края и Дальнего Востока, собрались друзья, коллеги, болельщики.
Очередь в зал, где проходила церемония, начиналась в коридоре, люди в руках держали букеты, перевязанные траурной лентой.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко на церемонии прощания отметил неоценимый вклад Сандлера в развитие приморского спорта. Звучали слова коллег, друзей. Ученики тренера не могли сдержать слез, вспоминая его.
Десятки людей с цветами, которые шли в сторону спорткомплекса, можно было увидеть издалека.
"Я давний болельщик клуба, старался не пропускать ни одного матча. Эдуард Сандлер возродил баскетбол у нас, дал ему новую жизнь, дал возможность нам, болельщикам, наслаждаться прекрасной игрой", - рассказал РИА новости один из владивостокцев, направлявшихся с цветами к спорткомплексу.
Во вторник утром главное управление МЧС РФ по Приморскому краю сообщило, что Сандлер погиб, врезавшись в берег на гидроцикле. Следственное управление СК начало доследственную проверку по факту его гибели.
Сандлер был главным тренером ПБК "Динамо" с сезона-2023/24 и в дебютном году привел команду к первому чемпионству Суперлиги.
Баскетбольный тренер Эдуард Сандлер (второй слева) - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
Единая Лига ВТБ выразила соболезнования в связи с гибелью Сандлера
28 июля, 09:15
 
БаскетболСпортПриморский крайВладивостокДальний ВостокЭдуард СандлерМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Уфа
    КАМАЗ
    1
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Корнеева
    П. Кудерметова
    63
    00
  • Футбол
    2-й тайм
    Велес
    Ротор
    0
    1
  • Теннис
    1-й сет
    Р. Шрамкова
    А. Блинкова
    1
    1
  • Теннис
    03.08 21:00
    Ю. Путинцева
    Ч. Шуай
  • Теннис
    03.08 22:30
    J. Tjen
    Л. Самсонова
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала