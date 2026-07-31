Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ.
- Освобожден населенный пункт Коммунаровка Днепропетровской области.
- Потери ВСУ составили более 2500 военнослужащих и значительное количество техники.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" в течение недели нанесли поражение живой силе и технике киевского режима, в результате ВСУ потеряли свыше 2500 военных, 30 боевых бронированных машин, 77 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии, сообщило Минобороны РФ.
"В течение недели активными действиями подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Коммунаровка Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад морской пехоты", - говорится в недельной сводке российского министерства.
"Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск "Восток" составили более 2500 военнослужащих, 30 боевых бронированных машин, 77 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии", - добавило Минобороны РФ.