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ВСУ за неделю потеряли более 2500 боевиков в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 31.07.2026
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12:08 31.07.2026 (обновлено: 12:14 31.07.2026)
ВСУ за неделю потеряли более 2500 боевиков в зоне действий "Востока"

МО РФ: ВСУ за неделю потеряли более 2500 боевиков в зоне действий "Востока"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный в зоне СВО
Российский военный в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военный в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения российской группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ.
  • Освобожден населенный пункт Коммунаровка Днепропетровской области.
  • Потери ВСУ составили более 2500 военнослужащих и значительное количество техники.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" в течение недели нанесли поражение живой силе и технике киевского режима, в результате ВСУ потеряли свыше 2500 военных, 30 боевых бронированных машин, 77 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии, сообщило Минобороны РФ.
"В течение недели активными действиями подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Коммунаровка Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад морской пехоты", - говорится в недельной сводке российского министерства.
"Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск "Восток" составили более 2500 военнослужащих, 30 боевых бронированных машин, 77 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии", - добавило Минобороны РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
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