ВСУ за неделю потеряли более 2500 боевиков в зоне действий "Востока"

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" в течение недели нанесли поражение живой силе и технике киевского режима, в результате ВСУ потеряли свыше 2500 военных, 30 боевых бронированных машин, 77 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии, сообщило Минобороны РФ.