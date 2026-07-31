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Лерчек приговорили к условному сроку - РИА Новости, 31.07.2026
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19:14 31.07.2026 (обновлено: 19:38 31.07.2026)
Лерчек приговорили к условному сроку

Лерчек приговорили к 5 годам условно

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина (Лерчек) после заседания в Гагаринском районном суде в Москве
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) после заседания в Гагаринском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) после заседания в Гагаринском районном суде в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гагаринский районный суд Москвы приговорил блогера Валерию Чекалину к пяти годам лишения свободы условно по делу о незаконных валютных операциях.
  • Чекалину также оштрафовали на 765 миллионов рублей и на три года запретили продвигать свой коммерческий бренд в интернете.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Гагаринский районный суд Москвы приговорил блогера Валерию Чекалину к пяти годам лишения свободы условно по делу о незаконных валютных операциях, сообщил РИА Новости участник процесса.
«

"Суд назначил Чекалиной наказание в виде пяти лет лишения свободы условно", — сказал собеседник агентства.

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Суд также оштрафовал блогера на 765 миллионов рублей. Кроме того, ей на три года запретили продвигать свой коммерческий бренд в интернете.
Процесс проходил в закрытом режиме. Лерчек свою вину не признала.
Прокурор запрашивал для Чекалиной шесть лет лишения свободы условно и штраф в один миллиард 221 миллион рублей. В свою очередь, адвокаты попросили либо оправдать ее полностью, либо освободить от наказания по болезни.
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В феврале Лерчек доставили в онкологическую реанимацию и обнаружили рак желудка четвертой стадии. В марте суд выделил дело против блогера в отдельное производство и приостановил до выздоровления, а домашний арест заменил на запрет определенных действий. После девяти курсов химиотерапии слушания возобновились 30 июля.
По версии следствия, с сентября 2021 года по февраль 2022-го Лерчек и ее бывший супруг Артем продавали фитнес-марафоны, вместе с партнером Романом Вишняком и соучастниками они перевели более 251,5 миллиона рублей в ОАЭ. При этом банку они предоставили документы c ложными сведениями.
Вишняк заключил сделку со следствием и получил 2,5 года лишения свободы, Чекалина осудили на семь лет.
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