Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) после заседания в Гагаринском районном суде в Москве

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) после заседания в Гагаринском районном суде в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Гагаринский районный суд Москвы приговорил блогера Валерию Чекалину к пяти годам лишения свободы условно по делу о незаконных валютных операциях.

Чекалину также оштрафовали на 765 миллионов рублей и на три года запретили продвигать свой коммерческий бренд в интернете.

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Гагаринский районный суд Москвы приговорил блогера Валерию Чекалину к пяти годам лишения свободы условно по делу о незаконных валютных операциях, сообщил РИА Новости участник процесса.

« "Суд назначил Чекалиной наказание в виде пяти лет лишения свободы условно", — сказал собеседник агентства.

Суд также оштрафовал блогера на 765 миллионов рублей. Кроме того, ей на три года запретили продвигать свой коммерческий бренд в интернете.

Процесс проходил в закрытом режиме. Лерчек свою вину не признала.

Прокурор запрашивал для Чекалиной шесть лет лишения свободы условно и штраф в один миллиард 221 миллион рублей. В свою очередь, адвокаты попросили либо оправдать ее полностью, либо освободить от наказания по болезни.

В феврале Лерчек доставили в онкологическую реанимацию и обнаружили рак желудка четвертой стадии. В марте суд выделил дело против блогера в отдельное производство и приостановил до выздоровления, а домашний арест заменил на запрет определенных действий. После девяти курсов химиотерапии слушания возобновились 30 июля.

По версии следствия, с сентября 2021 года по февраль 2022-го Лерчек и ее бывший супруг Артем продавали фитнес-марафоны, вместе с партнером Романом Вишняком и соучастниками они перевели более 251,5 миллиона рублей в ОАЭ . При этом банку они предоставили документы c ложными сведениями.